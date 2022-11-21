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Stoltenberg: "İsveç ve Finlandiya, terör ve PKK gibi terör örgütleriyle mücadele konusunda Türkiye ile işbirliğini artırmalı"
Bakan Soylu ve Özer, Karkamış’ta açıklamlarda bulundu
Bakan Soylu ve Özer, Karkamış’ta açıklamlarda bulundu
Politika 21.11.2022, 17:15
Bakan Soylu ve Özer, Karkamış’ta açıklamlarda bulundu
- "22 yaşındaki öğretmenimiz Ayşenur Alkan ve 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybetti."
- "5 aylık hamile Büşra Karataş entübe edildi."
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer:
- Bu hafta Karkamış’ta okullarımızı tatil edeceğiz"