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Bakan Soylu ve Özer, Karkamış’ta açıklamlarda bulundu

Bakan Soylu ve Özer, Karkamış’ta açıklamlarda bulundu

Politika 21.11.2022, 17:15
Bakan Soylu ve Özer, Karkamış’ta açıklamlarda bulundu

Bakan Soylu ve Özer, Karkamış’ta açıklamlarda bulundu

- "22 yaşındaki öğretmenimiz Ayşenur Alkan ve 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybetti."

- "5 aylık hamile Büşra Karataş entübe edildi."

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer:

- Bu hafta Karkamış’ta okullarımızı tatil edeceğiz"

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