Bakan Soylu ve Bakan Özer Gaziantep’te

AFAD’ın Ankara’da düzenlediği programı yarıda bırakan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, terör örgütünün roketli saldırıda bulunduğu Karkamış’ta inceleme yapmak üzere Gaziantep’e geldi.

Ankara’dan uçakla Gaziantep Havalimanı’na gelen Bakan Soylu ve Bakan Özer, burada yetkililer tarafından karşılandı. karayolu ile havaalanından ayrılan bakanlar, terör örgütü PKK-YPG’nin roketli saldırı düzenlediği Karkamış’a doğru hareket etti. Karkamış’ta roketlerin isabet ettiği Kocatepe İlkokulunda inceleme yapacağı öğrenilen bakanların, feci olayda hayatını kaybeden sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan ile öğrenci Hasan Karataş’ın aileleri ile görüşeceği öğrenildi.

Bakan Soylu’nun daha sonra Kilis’e geçerek bölgede inceleme yapması bekleniyor.