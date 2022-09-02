Bakan Soylu ve Bakan Kurum Pakistan’da Badin Garnizonu’nu ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen Pakistan’da incelemelerde bulunarak Badin Garnizonu’nu ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda geldikleri Pakistan’da temaslarını sürdürüyor. Tarihinin en büyük sel felaketi nedeniyle zor bir süreçten geçen Pakistan’da hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bölgedeki yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum ve Bakan Soylu, Sind eyaletine bağlı Badin şehrinde, selden etkilenen alanları incelemelerinin ardından Badin Garnizonu’nu ziyaret etti.