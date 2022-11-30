Bakan Soylu, Uygur Türkleri ile polis arasında yaşanan olaydan dolayı üzüntüsünü dile getirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da protesto gösterisi için Çin Konsolosluğu önüne giden Uygur Türklerinin yolu kapatması üzerine bölgenin güvenliğini sağlamakla görevli polisler ile grup arasında yaşanan olaydan dolayı üzüntüsünü dile getirerek, "Konuyla ilgili tahkikatın başladığını ifade etmek istiyoruz” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün sabah saatlerinde İstanbul’da protesto gösterisi için Çin Konsolosluğu önüne giden Uygur Türklerinin yolu kapatması üzerine grup ile bölgenin güvenliğini sağlamakla görevli polisler arasında yaşanan olay üzerine yazılı açıklama yaptı. Soylu, her ülkenin büyükelçiliğinin güvenliğini sağlamanın görevleri olduğunu hatırlatarak, “Ancak güvenliği sağlarken kullanılan bazı ifadeler kastı aşmıştır. Böylesi hassas bir görevde bu şekilde ifadeler kullanmamalıyız. Türk soylu kardeşlerimize uzun dönemli ikametten vatandaşlığa kadar nüfus ve vatandaşlık birimlerimizde kurulan özel ofislerle hassasiyet gösteriyoruz, göstermek durumundayız. Bu vesileyle üzüntümüzü ve özrümüzü tekrar belirtiyor, konuyla ilgili tahkikatın başladığını ifade etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.