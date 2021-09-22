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Bakan Soylu, Ukraynalı mevkidaşı Monastyrsky ile telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukrayna Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky ile telefonda görüştü.

Politika 22.09.2021, 22:35
Bakan Soylu, Ukraynalı mevkidaşı Monastyrsky ile telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukrayna Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky ile telefonda görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukrayna Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile Ukrayna Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Denys Monastyrsky arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, yaz aylarında ülkemizde yaşanan yangın felaketinde Ukrayna tarafından gösterilen destek ve dayanışmaya teşekkürlerini iletirken, iki ülke İçişleri Bakanlıkları arasındaki iş birliği ve eşgüdüm faaliyetlerinin iki ülke ilişkileri açısından önemli olduğunu ifade etti. Görüşmede terörle mücadele, göç ve güvenlik gibi alanlarda yürütülen iş birliği konuları ile güncel gelişmeler de değerlendirildi” ifadelerine yer verildi.

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