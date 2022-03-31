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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Uzlaştırma fiyatları doğalgaz ve ithal kömür santralleri için megavatsaat başına 2 bin 500 lira olarak belirlendi. Diğer santraller için bin 200 lira olarak kararlaştırılmış oldu. Böylece santrallerin ü
Bakan Soylu: "Toplantı yaptığınız, bir mutabakat metni oluşturduğunuz süreci kendi yanınızdaki bir büyükelçiyi, Avrupa Birliği büyükelçisine gönderip redakte ettiremezsiniz"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sivil Toplum İl Müdürleri ile Görüşme" toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Politika 31.03.2022, 10:23
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sivil Toplum İl Müdürleri ile Görüşme" toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.