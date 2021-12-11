banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
1976 model ’Murat 124’ ile yaptığına inanamayacaksınız
1976 model ’Murat 124’ ile yaptığına inanamayacaksınız
Yargıtay’dan flaş kaynana kararı!
Yargıtay’dan flaş kaynana kararı!
TPAO'ya petrol arama ruhsatı verildi
TPAO'ya petrol arama ruhsatı verildi
Bulgaristan’da koalisyon müzakerelerinde anlaşma sağlandı
Bulgaristan’da koalisyon müzakerelerinde anlaşma sağlandı

Bakan Soylu: ”Tahir Güven’in kanı yerde kalmayacak”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Meman Aşireti Lideri Tahir Güven’in taziyesinde, "Kanı yerde kalmayacak, bu kalleşliği, bu büyük tuzağı kim yaptıysa devletimiz güçlüdür, bunun hesabını sormaya muktedirdir.” dedi.

Politika 11.12.2021, 19:13
Bakan Soylu: ”Tahir Güven’in kanı yerde kalmayacak”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Meman Aşireti Lideri Tahir Güven’in taziyesinde, "Kanı yerde kalmayacak, bu kalleşliği, bu büyük tuzağı kim yaptıysa devletimiz güçlüdür, bunun hesabını sormaya muktedirdir.” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 Aralık 2021 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesi Cudi Mahallesi’nde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Meman Aşireti Lideri ve AK Parti eski Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven’in kardeşi Tahir Güven için Ulaş köyünde kurulan taziye çadırını ziyaret ederek ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile birlikte gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyeti Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Mehmet Tunç ve öldürülen Tahir Güven’in abisi Cihan Güven karşıladı. Alanda kendisini karşılayan vatandaşlarla da selamlaşan Bakan Soylu, Güven ailesi ve Meman Aşireti’ne başsağlığı dileğinde bulundu. Bakan Soylu, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Tahir Güven için dua okudu.

Tahir Ağa’nın ahirete irtihalinin ardından hep birlikte burada olduklarını ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tahir Ağa’yı hem tanırdık hem bilirdik hem de severdik. Oda bizi severdi. Hakikaten ülkemizin birçok vilayetinde bulunan, bizim de çok dostlarımız olan Meman Aşireti’nin bizim açımızdan da kıymettar bir mensubuydu, Allah rahmet eylesin.” dedi. Tahir Güven’in kalleş bir tuzakla katledildiğini belirten Bakan Soylu, ”Bizim onun için yapacağımız en güzel şey peşinden Fatiha’lar okumak, sabırlı olmaktır. Bize düşen sabırdır. Allah sabredenlerle beraberdir. Siz buralarda güçlü bir duruşun sahiplerisiniz. Her zaman size itimat ediyoruz. Hem Müslümanlığa sarılan, hem milletimizin birliğine sarılan, hem bu kadim coğrafyanın etrafındaki her yere huzur ve barış getirmesini temin etmeye çalışan, buradaki birçok dostumuzun varlığıyla bugün huzurun ve birliğin olduğu bir coğrafyadasınız. Diğerini Allah’ın izniyle biz çözeriz, çözüyoruz da. Kanı yerde kalmayacak, bunu da bilmenizi isteriz. Bu kalleşliği, bu büyük tuzağı kim yaptıysa devletimiz güçlüdür, bunun hesabını sormaya muktedirdir.” diye konuştu.

Tahir Ağa’nın ölümünden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da büyük bir üzüntü duyduğunu ifade eden Bakan Soylu, ”Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, konuştuğumuzda ben de öyle hissettim, öyle de hissettirdi, bu menfur saldırıya ve Tahir Ağa’nın vefatına büyük bir üzüntü duydu. Bunu da paylaştı zaten, aileyle, başkanımızla, evlatlarıyla. Cumhurbaşkanımızın buradaki tüm dostlarına taziye dileklerini, başsağlığı dileklerini bir kez daha iletmek istiyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Allah sabrı hiçbir zaman bizden eksik etmesin. Ne kadar birlik ve beraberlik içerisinde olursak bu zor süreci hep birlikte atlatabilme anlayışına sahip oluruz. Ve yapacağımız iş, sabırlı olmak Kur’an-ı Kerim’e sarılmak ve Allah’ın emirlerine sarılmaktır. Talimat net ve açıktır bize Cenab-ı Allah’tan. Geri kalan devletin işidir ve bu devlet bugüne kadar hiçbir şeyi eksik ve açıkta bırakmamıştır." açıklamasında bulundu.

Bu coğrafyanın çok zor süreçlerden geçtiğine vurgu yapan Soylu, ”Allah’a hamd olsun önemli zorluklar atlattık devletimizin sayesinde, sizlerin kadim duruşu sayesinde, şimdi bambaşka noktalardayız. Bizim ardından söyleyebileceğimiz, Cenab-ı Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin, evlatlarına, ağabeylerine, kardeşlerine, ailesine, Şırnaklılara, Cizrelilere, aşiretine, komşularına köylülerine, selam verip, selam aldıklarına herkese başsağlığı diliyoruz. Allah bir daha böyle bir acı göstermesin. Bir daha bu ailede Şırnak’ımızda, Cizre’mizde böyle bir eylem olmasın. Duamız odur.” diye konuştu.

"Meman Aşireti olarak arkasındayız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun taziye çadırına yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tahir Güven’in oğlu ve eski AK Parti İlçe Başkanı Ferzan Güven, ”Sayın Bakanım babam aşiretimizin onuruydu, gururumuzdu ama acımız büyük. Sayın Bakanım siz TBMM Bütçe Komisyon Toplantısı’ndan sonra babamın faillerini açıkladınız. Orada birçok kişi huzursuz oldu bunu biliyoruz. Bende onlara şunu söylüyorum: Sayın Bakanımız Türkiye’nin demir yumruğudur. Biz Meman Aşireti olarak Bakanımızı ite, sırtlana yedirmeyiz. Biz her zaman devletimizin yanında olduk ve devletimizin yanında yol almaya devam edeceğiz. Evet acımız büyük ama yıkılmadık yıkılmayacağız. Bir Tahir Ağa gider bin Tahir ağa gelir.” diye konuştu.

Bir müddet taziye alanında oturup aile bireyleri ile görüşen Bakan Soylu daha sonra Tahir Güven’in annesi ve eşlerine de başsağlığı dileğinde bulunduktan sonra Ankara’ya gitmek üzere Şırnak’tan ayrıldı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 15 27
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 16 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 16 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 14 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Kocaelispor 15 23
7. Gençlerbirliği 15 23
8. Samsunspor 14 22
9. Tuzlaspor 14 22
10. Boluspor 15 20
11. İstanbulspor 14 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Bursaspor 14 17
15. Ankara Keçiörengücü 15 17
16. Manisa FK 15 17
17. Denizlispor 15 15
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 16 38
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 16 21
9. Brentford 16 20
10. Brighton 15 20
11. Aston Villa 15 19
12. Leicester City 15 19
13. Everton 15 18
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Espanyol 17 23
9. Valencia 16 22
10. Athletic Bilbao 16 21
11. Osasuna 16 21
12. Mallorca 17 20
13. Celta de Vigo 17 17
14. Villarreal 15 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 17 8