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Bakan Soylu: "Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı. Müdahale edilen gemide; bir buçuk tonun üzerinde esrar ele geçirildi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Suriye açıklarında güvenlik güçleri tarafından 1 buçuk tonun üzerinde esrarın ele geçirildiğini açıkladı.

Politika 17.05.2021, 15:14
Bakan Soylu: "Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı. Müdahale edilen gemide; bir buçuk tonun üzerinde esrar ele geçirildi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Suriye açıklarında güvenlik güçleri tarafından 1 buçuk tonun üzerinde esrarın ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik, Emniyet; Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerince, Suriye açıklarında 1 buçuk tonun üzerinde esrarın ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Soylu konuyla ilgili paylaşımında, “Sahil Güvenlik, Emniyet; Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı. Müdahale edilen gemide; 1.5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi! Allah nazardan korusun” ifadelerine yer verdi.
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