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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Uzlaştırma fiyatları doğalgaz ve ithal kömür santralleri için megavatsaat başına 2 bin 500 lira olarak belirlendi. Diğer santraller için bin 200 lira olarak kararlaştırılmış oldu. Böylece santrallerin ü
Bakan Soylu, "Sivil Toplum İl Müdürleri ile Görüşme" toplantısına katıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Sivil Toplum İl Müdürleri ile Görüşme" toplantısında konuştu.
Politika 31.03.2022, 10:35
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Sivil Toplum İl Müdürleri ile Görüşme" toplantısında konuştu.