Bakan Soylu: “Şırnak’ta evlat nöbetindeki aile evladına kavuşuyor”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Şırnak’ta evlat nöbetindeki aile evladına kavuşuyor” notunu düştü.

Bakan Soylu yaptığı paylaşımda PKK ve diğer terör örgütlerini, evlat nöbeti tutan annelerin çökerteceğini vurguladı.

Evlat nöbetinde bekleyen ailelerden bir diğerinin de evladına kavuştuğu müjdesini veren Soylu, yaptığı paylaşımda “Evlat Nöbeti’nde bir güzel haber daha, 31. buluşma gerçekleştiriliyor. Şırnak’ta, Evlat Nöbeti’ndeki aile evladına kavuşuyor. PKK ve tüm terör örgütlerini anneler çökertecek” ifadelerine yer verdi.