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Bakan Soylu Siirt’te esnafı ziyaret etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt kent merkezinde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.
Politika 08.10.2021, 19:14
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt kent merkezinde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.
Çeşitli temaslarda bulunmak ve güvenlik toplantısına katılmak üzere Siirt’te gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada kent merkezindeki esnafını gezdi. Vatandaşlarla sohbet eden Bakan Soylu esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Bakan Soylu’ya esnaf ve vatandaş yoğun ilgi gösterdi.