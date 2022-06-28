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Bakan Soylu, selin ağır tahrip verdiği Kozcağız’da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın’daki incelemelerini Kozcağız’da sürdürdü.

Politika 28.06.2022, 03:05
Bakan Soylu, selin ağır tahrip verdiği Kozcağız’da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın’daki incelemelerini Kozcağız’da sürdürdü.

Bartın’da etkili olan kuvvetli yağışın ağır tahrip verdiği yerlerden birisi de Kozcağız beldesi oldu. Beldede üç katlı bir ev sel sularına dayanamayarak yıkıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kozcğız beldesinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, bölgede inceleme yaparak ilgili kurumların yetkililerine talimat verdi.

Bakan Soylu’ya beraberinde AK Parti Genel Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Valisi Nurtaç Arslan eşlik etti.

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