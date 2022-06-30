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Bakan Soylu: "Sayın Erdoğan 21. asrın başında iktidara geldiği andan itibaren savunma sanayiinde yerli ve milli adımı atmamış olsaydı biz bugün sorunlarını bu bölgeye yıkmak isteyenlerin oyuncağı olurduk"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi’nde Türk Devletleri Genel Sekreterleriyle bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulundu.

Politika 30.06.2022, 12:13
Bakan Soylu: "Sayın Erdoğan 21. asrın başında iktidara geldiği andan itibaren savunma sanayiinde yerli ve milli adımı atmamış olsaydı biz bugün sorunlarını bu bölgeye yıkmak isteyenlerin oyuncağı olurduk"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi’nde Türk Devletleri Genel Sekreterleriyle bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulundu.

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