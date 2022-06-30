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19. Akdeniz Oyunları’nda Neslihan Yiğit, badminton branşında İspanyol rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı.
EPDK’dan yapılan açıklamada, elektrik fiyatlarında tarife yenileme dönemi olan Temmuz ayında zam yapılmadığı bildirildi.
Bakan Soylu: "Sayın Erdoğan 21. asrın başında iktidara geldiği andan itibaren savunma sanayiinde yerli ve milli adımı atmamış olsaydı biz bugün sorunlarını bu bölgeye yıkmak isteyenlerin oyuncağı olurduk"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi’nde Türk Devletleri Genel Sekreterleriyle bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulundu.
Politika 30.06.2022, 12:13
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi’nde Türk Devletleri Genel Sekreterleriyle bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulundu.