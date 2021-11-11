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Bakan Soylu polis emeklileri ile bir araya geldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Derneği heyeti ile bir araya geldi.
Politika 11.11.2021, 11:31
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Derneği heyeti ile bir araya geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Derneği Başkanı Mustafa Acar ve derneğin çeşitli ilçe başkanlarından oluşan heyet ile makamında bir araya geldi.