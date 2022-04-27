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Bakan Soylu: ’’PKK’ya karşı en güçlü olduğumuz ve onları silmeye en yakın olduğumuz dönemdeyiz’’

Bingöl’de güvenlik korucularının iftar programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Dünyada PKK’ya en çok desteğin verildiği ama PKK’ya karşı en güçlü olduğumuz dönemdeyiz. Güya bizim müttefiklerimizin PKK’ya en çok desteği verdikleri ama bizim de PKK’ya karşı en güçlü olduğumuz ve onları silmeye en yakın olduğumuz dönemdeyiz” dedi.

Politika 27.04.2022, 22:28
Bakan Soylu: ’’PKK’ya karşı en güçlü olduğumuz ve onları silmeye en yakın olduğumuz dönemdeyiz’’

Bingöl’de güvenlik korucularının iftar programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Dünyada PKK’ya en çok desteğin verildiği ama PKK’ya karşı en güçlü olduğumuz dönemdeyiz. Güya bizim müttefiklerimizin PKK’ya en çok desteği verdikleri ama bizim de PKK’ya karşı en güçlü olduğumuz ve onları silmeye en yakın olduğumuz dönemdeyiz” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl’de güvenlik korucuları iftar programına katıldı. İftara Bakan Soylu’nun yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Şehit Aileleri ve Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ve güvenlik korucuları katıldı.

İl Müftüsü Mustafa Topal’ın iftar sonrası ettiği duanın ardından konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik korucularına terörle mücadelede verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

“Suriye’ye, Irak’a, etrafımızdaki coğrafyaya da huzuru hep beraber biz getireceğiz”

Kendilerine sadece Bingöl’ün, Mardin’in Diyarbakır’ın, Siirt’in, Şırnak’ın huzurunun yetmediğini belirten Bakan Soylu, ’’Biz tarihimizi bilen bir milletiz. Biz komşularımızı bilen bir milletiz. Biz kız alıp verdiklerimizi bilen bir milletiz. Biz sadece 780 bin kilometrekarenin içerisinde büzüşmüş acaba ne olacak diye endişe eden bir millet değiliz. Biz Suriye’yi bilen, Irak’ı bilen, Yemen’i bilen, Lübnan’ı bilen, Afganistan’ı bilen, Pakistan’ı bilen bir milletiz. Bağdat huzurlu olursa, Şam huzurlu olursa, Tarhan huzurlu olursa, etrafımızdaki coğrafya huzurlu olursa biz huzurlu olabileceğimizi bilen bir milletiz. Nasıl Diyarbakır’a, Bingöl’e, Şırnak’a, Siirt’e huzur getirmişsek nasıl insanların yarına emin bir şekilde bakabilmesini hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülkede herkese rağmen ve her şeye rağmen bütün fitnelere rağmen gerçekleştirebilmişsek, işimiz bitmedi. Suriye’ye de huzuru biz getireceğiz, Irak’a da huzuru biz getireceğiz, etrafımızdaki coğrafyaya da huzuru hep beraber biz getireceğiz’’ diye konuştu.

Bakan Soylu, 29 Ekim 2023’e dikkat çekti

Dünyada PKK terör örgütüne en çok desteğin verildiği dönemin içinde olduklarını ifade eden Bakan Soylu, Türkiye’nin de PKK’ya karşı en güçlü bir dönemde olduğunun altını çizdi. Bakan Soylu, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21. yüzyılda Türkiye, onlara itimat etmedi, batıya itimat etmedi. Eğer batıya itimat etmiş olsaydı Irak’tan Afrin’e kadar terör koridorunu oluşturan PKK terör örgütü muradına ererdi. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kestik. Ne Amerika ne Avrupa kimse umurumuzda değil. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye de devam edeceğiz. Bu ülkede büyük petrol yataklarını Cumhurbaşkanımız bulmadı, altın madenleri bulmadı. Cenab-ı Hakka ve milletin duasına yaslandı. Milletin birliğine yaslandı. Milletine inandı ve işi bu noktaya getirdi. Dünü de biliyorsunuz, bugün ki hali de biliyorsunuz. Dünyada PKK’ya en çok desteğin verildiği ama PKK’ya karşı en güçlü olduğumuz dönemdeyiz. Güya bizim müttefiklerimizin PKK’ya en çok desteği verdikleri ama bizim de PKK’ya karşı en güçlü olduğumuz ve onu silmeye en yakın olduğumuz dönemdeyiz. 29 Ekim 2023 Cumhuriyet’in 100’üncü yılıdır, birinci asırdır. Cumhuriyetin birinci asrında PKK denilen terör örgütünün toprakların altına gömülmüş olduğunu, bir daha kimsenin sesini çıkaramayacağını ve sadece bizim toprakların altına gömdüğümüzün bir terör örgütü olmayacağını aynı zamanda bu coğrafyada bize meydan okumaya çalışan batıyı da toprakların altına gömeceğimizi, terör örgütüne destek verenleri de toprakların altına gömeceğimizi burada bir kez daha söylemek istiyorum. Ne gönderirlerse göndersinler. Tırlarla silah göndersinler, çuvalla para göndersinler, eğitici göndersinler. Nasıl bomba yaparsın, nasıl insan öldürürsün diye ne eğitimi verirlerse versinler, biz şuan da en güçlü dönemdeyiz. Türk devletlerinin burada bulunan, bu coğrafyada kurulan devletlerin en güçlü dönemindeyiz. Demek ki bu işler sadece parayla pulla olmuyor’’ şeklinde konuştu.

PKK’yı mağaralarına hapsettik’’

Türk’üyle, Kürt’üyle hep bir arada olduklarını ve aynı masada bulunduklarını aktaran Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

’’Terörü ve terörün hatıralarını da, bize yapıştırdığı etiketleri de, acılarını da, aramıza attığı fitneleri de buradan söküp atmak bizim boynumuzun borcudur. Burada Türkü’yle, Kürt’üyle hep bir aradayız ve aynı masadayız. Şu cümle bile birilerine kabustur. Bütün siyasi ayağını düşmanlık üzerine kuran, fitne üzerine kuran geçmişte yaşanan acıları kanatmak üzerine kuran anlayışa karşı bizim itirazımız var ve biz bununla beraber mücadele ediyoruz. PKK’yı mağaralarına hapsettik. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu yoldan dönmek yoktur. Bir saniye bunlara nefes aldırmak yoktur. Sınır içi sınır ötesi fark etmez. Nerede PKK’lı varsa biz peşindeyiz. Askerimizle peşindeyiz, jandarmamızla peşindeyiz, polisimizle peşindeyiz, güvenlik korucu kardeşlerimizle peşindeyiz.”

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