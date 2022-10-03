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Bakan Soylu: "Özür dilemesi gereken birisi varsa Kılıçdaroğlu’nun kendisidir"
Bakan Soylu: "Özür dilemesi gereken birisi varsa Kılıçdaroğlu’nun kendisidir"
Politika 03.10.2022, 17:16
Bakan Soylu: "Özür dilemesi gereken birisi varsa Kılıçdaroğlu’nun kendisidir"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
- "Özür dilemesi gereken birisi varsa Kılıçdaroğlu’nun kendisidir"
- "Pkk eylemini örtmeye çalışacaklardı"
- "Dilşah Ercan’ın bu işin içinde olduğu ifade edilmiştir"
- "Tutuklu gazeteciler listesini kim yaptıysa kumpası o kurmuş"