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Bakan Soylu: "Özür dilemesi gereken birisi varsa Kılıçdaroğlu’nun kendisidir"

Bakan Soylu: "Özür dilemesi gereken birisi varsa Kılıçdaroğlu’nun kendisidir"

Politika 03.10.2022, 17:16
Bakan Soylu: "Özür dilemesi gereken birisi varsa Kılıçdaroğlu’nun kendisidir"

Bakan Soylu: "Özür dilemesi gereken birisi varsa Kılıçdaroğlu’nun kendisidir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

- "Özür dilemesi gereken birisi varsa Kılıçdaroğlu’nun kendisidir"

- "Pkk eylemini örtmeye çalışacaklardı"

- "Dilşah Ercan’ın bu işin içinde olduğu ifade edilmiştir"

- "Tutuklu gazeteciler listesini kim yaptıysa kumpası o kurmuş"

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