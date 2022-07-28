Bakan Soylu, Özbekistanlı mevkidaşı Bobojonov ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi ziyarette bulunmak üzere Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e geldi. Bakan Soylu ziyareti çerçevesinde Özbekistan İçişleri Bakanı Polat Bobojonov ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi. İkili ilişkiler ile güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, terör, yabancı terörist savaşçılar, göç yönetimi ve düzensiz göçle mücadele, sınırı aşan örgütlü suçlar, mali suçlar, siber suçlarla mücadelede iş birliği değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca kolluk kuvvet eğitimi ile teknik bilgi ve tecrübe paylaşımı konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Heyetler arası toplantıda konuşan Soylu, bu topraklarda bulunmaktan büyük onur duyduğunu belirterek iki bakanlık arasında son bir yılda 7 üst düzey toplantı yapıldığını ve bunun bir kardeşlik muhabbeti olduğunu ifade etti. Soylu, iki ülke arasındaki ilişkinin cumhurbaşkanlarının girişimleriyle kapsamlı ortaklık seviyesine geldiğini hatırlatarak bu noktada herkese büyük sorumluluklar düştüğünü belirtti. Bu başarının sırrının her alanda gösterilen samimiyet ve kardeşlik olduğunu vurgulayan Soylu, "Bugün Özbekistan, stratejik konumu, yürüdüğü çizgi ve önce insan yaklaşımıyla reform ve kalkınma hamlesinde büyük adımlar atmaktadır. Bu bizi büyük memnuniyete sevk etmektedir" dedi.

“Ülkemiz için ne istiyorsak aynısını Özbekistan için istiyoruz”

Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan sıkıntılara dikkati çeken Soylu, insanlığın karşı karşıya kaldığı bu sıkıntıların 21. yüzyıla yakışmayacak bir fotoğrafı ortaya koyduğunu ifade etti. Bu amaçla iki ülke arasındaki iş birliğinin çok güçlü olması gereken bir dönemden geçildiğini belirten Soylu, kendilerini "dünyanın egemenleri" olarak tanımlayan ülkelerin, güçlerini istikrarsız ülkelerden devşirdiğini kaydetti. Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu dönemde üzerimize düşen sorumluluk, geçmiştekinden çok fazla çalışmak, birbirimizle çok daha güçlü ilişkiler kurmak ve gelecek nesillerimize güçlü devletler bırakmaktır. Bunu da ancak kadim kültürlerimizin, devlet anlayışımızın üstünlüklerinden birbirimizi istifade ettirerek sağlayabiliriz. Bizler Özbekistan’ın istikrar ve refahını ülkemizden ayrı tutmuyoruz. Ülkemiz için ne istiyorsak aynısını Özbekistan için istiyoruz. Bu arada gerçekleştirilecek anayasa referandumunun ülkeniz ve Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Özellikle Karakalpakistan’daki üzücü olayların hem Cumhurbaşkanı ve hem sizin nezdinizde ortaya konulan iradeyle hemen kontrol altına alınması da memnuniyet vericidir."

“İki ülkenin birbirinden öğreneceği çok şey var”

2018’de imzalanan anlaşmalardan sonra aradan geçen 4 yılda iki ülke arasındaki iş birliğinin ulaştığı noktanın takdire şayan olduğunu kaydeden Soylu, Özbekistan’ın tarihindeki ilk içişleri müşavirinin Türkiye’ye gönderilmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti. İki ülkenin birbirinden öğreneceği çok şey olduğuna işaret eden Soylu, Türkiye olarak, Özbekistan’ın taleplerini yerine getirmek için hazır olduklarını belirtti. Soylu, "Özellikle kolluk eğitim iş birliği konusunda attığımız adımlar, hakikaten kısa zamanda alınan büyük mesafeyi ifade etmektedir. Son 13 yılda düzenlenen 91 eğitim programının yüzde 38’i yani 35’i son 1,5 yılda yapıldı. Son 1,5 yılda 481 kardeşimiz eğitim aldı. 2022’de düzenlenecek toplam 8 eğitim programında 330 kardeşimiz daha eğitim alacak" şeklinde konuştu.

"Özbekistan’ı huzursuz edecek her nokta bizi de huzursuz eder"

İki ülkenin yabancı terörist savaşçılar ve kaçak göç konularında son 1,5 yılda güçlü adım attığını dile getiren Soylu, bu konularda şu anda iki ülkenin tarihlerinin en güçlü ilişki döneminde olduklarını bildirdi. Soylu, "Özbekistan’ı huzursuz edecek her nokta bizi de huzursuz eder. Özellikle Afganistan konusunda da Özbekistan’ın ortaya koyduğu iradeyi de tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Coğrafyamızdaki yoksulluklar ve istikrarsızlıklar elbette hepimizi etkilemektedir. Ancak burada birlikte hareket ederek bir sonuç alabileceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Mevkidaşı Bobojonov ve iki devlet yöneticilerinin sadece bugünü temsil etmediklerini belirten Soylu, geçmişin ağır sorumluluklarının bu yöneticilerin omuzlarında olduğunu dile getirdi. Soylu, gelecek nesillere güçlü bir Türkiye ve Özbekistan bırakmakla sorumlu olduklarına işaret ederek bunun için çok kuvvetli bir iş birliği kurmanın önemini vurguladı.

"Türkiye’nin deneyimleri Özbekistan için çok önemli"

Özbekistan İçişleri Bakanı Pulat Bobojonov ise Türkiye İçişleri Bakanlığı heyetini ata yurdu Özbekistan’da görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bobojonov, son yıllarda Özbekistan ile Türkiye içişleri bakanlıkları arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğini kaydederek, bu ilişkilerin gelişmesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in kişisel çabaları ve iradelerinin etkili olduğunu belirtti. Türkiye İçişleri Bakanlığının emniyet, kamu güvenliği, terörle mücadele, çağdaş suçlarla mücadeledeki zengin bilgi ve deneyimlerinin Özbekistan için çok önemli olduğunu vurgulayan Bobojonov, son yıllarda bu iş birliğinin geliştirilmesi için önemli adımlar atıldığını aktardı. Bobojonov, bu çerçevede son 1,5 yılda Türkiye İçişleri Bakanlığı ile iş birliğinde terör, aşırıcılık, kamu güvenliği, siber suçlarla mücadele alanlarında karşılıklı bilgi alışverişi yapmak amacıyla düzenlenen eğitimlere 300’den fazla Özbek emniyet görevlisinin katıldığını, Taşkent’te tecrübeli Türk polisleri tarafından ise 200’den fazla Özbek polis memuruna eğitim verildiğini belirtti.

"Türkiye’nin zengin deneyimleri faaliyetlerimizin geliştirilmesine katkı sağlıyor"

Bu dönemde Türkiye İçişleri Bakanlığından 15 heyetin Özbekistan’ı ziyaret ettiğini belirten Bobojonov, "Geçen sene Ankara’da İçişleri Bakanlığı’nda yapılan görüşmelerde sağlanan tüm uzlaşma ve mutabakatlar hayata geçiriliyor. Türk meslektaşlarımız kendi bilgi ve birikimlerini Özbek emniyet görevlilerine açık ve samimi olarak aktarmaları bizleri fazlasıyla memnun ediyor. Türkiye’nin zengin bilgi ve deneyimleri faaliyetlerimizin geliştirilmesine önemli katkı sağlıyor" dedi.

Bobojonov, son 6 ayda Türkiye emniyet birimlerinin adli yardımla ilgili 66 talebiyle ilgili soruşturma çalışmalarının tam olarak yerine getirildiğini ve bununla ilgili tüm işlemlerin yapılarak Türk tarafına iletildiğini vurguladı. Ayrıca eylül ayında iki ülke içişleri bakanlığı yetkili personelinin katılımıyla Taşkent’te Koordinasyon Çalışma Grubu toplantısı yapılmasının planlandığını dile getiren Bobojonov, "Bu konudaki destek ve samimi yardımlarınızdan dolayı size ve tüm ekibinize Özbekistan İçişleri Bakanlığı adına teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Özbekistan ziyaretinde Soylu’ya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Vekili Alican Aksoy, Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü, Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Mut, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Tuğgeneral Nail İlbey ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Hasan Yiğit eşlik ediyor.