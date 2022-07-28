Bakan Soylu, Özbekistan’da Güvenliği Sağlama Merkezi’ni ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özbekistan ziyareti çerçevesinde İçişleri Bakanlığı Trafik ve Turizm Tesisleri’ndejs Güvenliği Sağlama Merkezi’ni ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi ziyaret için geldiği Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te temaslarına devam ediyor. Bakan Soylu, Özbekistan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Korgeneral Abdusalom Azizov ile gerçekleştirdiği toplantının ardından Özbekistan İçişleri Bakanlığı Trafik ve Turizm Tesisleri’ndejs Güvenliği Sağlama Merkezi’ni ziyaret etti.