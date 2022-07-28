Bakan Soylu, Özbekistan Ulusal Muhafızlar Komutanı Tümgeneral Djuraev ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özbekistan ziyareti çerçevesinde Özbekistan Ulusal Muhafızlar Komutanı Tümgeneral Rustam Djuraev ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi ziyaret için geldiği Özbekistan’da temaslarına devam ediyor. Bakan Soylu, başkent Taşkent’te Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edilmesinin ardından Hive kentinde Özbekistan Ulusal Muhafızlar Komutanı Tümgeneral Rustam Djuraev ile bir araya geldi.

Bakan Soylu ve Djuraev görüşmede, kolluk kuvvet eğitimi ile terörizm, sınır aşan suçlar, mali ve siber suçlarla mücadelede iş birliği konuları değerlendirildi.