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Bakan Soylu, Özbekistan Güvenlik Konseyi Başkanı Makhmudov’u kabul etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özbekistan Güvenlik Konseyi Başkanı Viktor Makhmudov’u kabul etti.
Politika 21.04.2022, 12:52
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özbekistan Güvenlik Konseyi Başkanı Viktor Makhmudov’u kabul etti.
Bakan Soylu, Özbekistan Güvenlik Konseyi Başkanı Makhmudov’u bakanlıkta kabul etti. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı’nda (GAMER) başlayan görüşme basına kapalı olarak devam etti.