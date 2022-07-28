banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Süper Lig’in ilk 2 hafta programı değişti
Süper Lig’in ilk 2 hafta programı değişti
Kilis’te Özdağ gerilimi
Kilis’te Özdağ gerilimi
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi

Bakan Soylu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından kabul edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özbekistan ziyareti çerçevesinde Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

Politika 28.07.2022, 23:41
Bakan Soylu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından kabul edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özbekistan ziyareti çerçevesinde Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi ziyaret için geldiği Özbekistan’da temaslarına devam ediyor. Bakan Soylu, başkent Taşkent’te Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

Yorumlar (0)
25°
açık