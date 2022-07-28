Bakan Soylu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından kabul edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özbekistan ziyareti çerçevesinde Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi ziyaret için geldiği Özbekistan’da temaslarına devam ediyor. Bakan Soylu, başkent Taşkent’te Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.