banner596

Son Dakika

Bakan Soylu: "O beğenmedikleri, sabahtan akşama kadar laf yetiştirdikleri, dudak büktükleri Tayyip Erdoğan dünyayı gıda krizinden kurtarıyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Mardin İlçe Teşkilatı ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Politika 16.12.2022, 14:31
Bakan Soylu: "O beğenmedikleri, sabahtan akşama kadar laf yetiştirdikleri, dudak büktükleri Tayyip Erdoğan dünyayı gıda krizinden kurtarıyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Mardin İlçe Teşkilatı ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Yorumlar (0)