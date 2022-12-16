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EGM: "Diyarbakır-Mardin karayolunda meydana gelen saldırıya ilişkin provokatif içerikli paylaşımlarda bulunan 12 hesap tespit edildi”
Bakan Soylu: "O beğenmedikleri, sabahtan akşama kadar laf yetiştirdikleri, dudak büktükleri Tayyip Erdoğan dünyayı gıda krizinden kurtarıyor"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Mardin İlçe Teşkilatı ziyaretinde açıklamalarda bulundu.
Politika 16.12.2022, 14:31
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Mardin İlçe Teşkilatı ziyaretinde açıklamalarda bulundu.