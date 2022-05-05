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Bakan Soylu: “Ne kadar FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C ve ne kadar operasyon çocuklarını üstümüze salarsa salsın, değerlerimizi değiştirmeyeceğiz”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bizim Afganistan’a yardımımız, Pakistan’a, Arakan Müslümanları’na, Yemen’e elimizi uzatmamızın tek bir sebebi var. Anadolu coğrafyasının bize yüklediği değerler. Ne kadar FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C ve ne kadar operasyon çocuklarını üstümüze salarsa salsın, değerlerimizi değiştirmeyeceğiz” dedi.

Politika 05.05.2022, 19:02
Bakan Soylu: “Ne kadar FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C ve ne kadar operasyon çocuklarını üstümüze salarsa salsın, değerlerimizi değiştirmeyeceğiz”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bizim Afganistan’a yardımımız, Pakistan’a, Arakan Müslümanları’na, Yemen’e elimizi uzatmamızın tek bir sebebi var. Anadolu coğrafyasının bize yüklediği değerler. Ne kadar FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C ve ne kadar operasyon çocuklarını üstümüze salarsa salsın, değerlerimizi değiştirmeyeceğiz” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Ercan Gürses’in sorularını yanıtladı. Türkiye’de 750 bin Suriyeli çocuğun doğduğunu belirten Bakan Soylu, “Etrafımızdaki insanları bir vesile ile kucakladık ve biz bu insanların yaşamalarına olanak verdik, 750 bin çocuğun Türkiye’de doğmalarına imkan verdik. Birileri unutmuş olabilir. Hepimiz bir araya gelsek bir insan imal edemeyiz. Bu yüzden Türkiye insanlığa ders vermiştir. Sadece burada değil. Bizim Afganistan’a yardımımız, Pakistan’a, Arakan Müslümanları’na, Yemen’e elimizi uzatmamızın tek bir sebebi var. Anadolu coğrafyasının bize yüklediği değerler. Ne kadar FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C ve ne kadar operasyon çocuklarını üstümüze salarsa salsın, değerlerimizi değiştirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“İstanbul’a sığınmacı almıyoruz”

2011 yılından bu yana 200 bin Suriyelini Türk vatandaşı olduğunu ve İstanbul’a sığınmacı almadıklarını kaydeden Bakan Soylu, şunları dedi:

“200 bin 950’nin 113 bin 654’ü reşit Suriyeli, 113 bin 654 Suriyeli’nin 87 bin 296 çocukları ile 2011 yılından itibaren, 200 bin 950 Suriyeli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Bunlardan, 47 bini Türkmen, son 6 yılda 101 995 Ahıska Türk’ünü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaptık. 6 bin 787 Uygur Türk’ünü son 5 yılda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaptık. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlara da uzun bir süre ikamet izni verdik. Şu anda 17 bin Afganistan Türkmeni’ni de TC vatandaşı yaptık. İETT otobüsü ile siyaset yapmayacak kadar kriterimiz var. İstanbul’a sığınmacı almıyoruz. İstanbul’u kapattık. Esenyurt, Fatih ilçelerini kapattık. Türkiye’de 800 mahalleyi kapattık. İstanbul’da sığınmacı söz konusu değildir. Örneğin İstanbul’a bir şirket ihale almış ve yabancı getirmek durumundaysa izni var fakat Fatih, Esenyurt gibi ilçelerde biz hem sığınmacılara hem de yabancı vatandaşlara ikamet iznini kapattık. Biz bu politikada, geri gönderiyoruz, yurtdışına çıkıyor bir vesileyle, gönüllü geri gönderiyoruz. 2 milyon 600 bin kişinin girişini engelledik. Ankara’da CHP Genel Merkezi’nin 14. katından oturmakla olmuyor. Sosyal medya fenomenleri ile bot hesaplar kullanarak bu işler olmuyor.”

“Ümit Özdağ muhatabım değil”

Ortaya atılan iddiaların iftira boyutuna ulaştığını söyleyen Bakan Soylu, “2017’den itibaren Türkiye’deki Suriyeli sayısı artmıyor. 2017’den beri istatistik düz. Öyle bir dedikodu var ki ‘Her gün 100 bin Suriyeli geliyor’, acaba bu hükümete çelme takarız da bir yabancı düşmanlığı yaparız diye düşünüyorlar. Ümit Özdağ muhatabım değil, adam yerine koymam, hayvandan aşağı bir adamdır. Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor. Soros ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir. İtibarımı onun itibarı ile yan yana getiremem” diye konuştu.

“Kaçak göçmeni burada tutmuyoruz”

Göç ile hiçbir ülkenin batmayacağını dile getiren Bakan Soylu, “Kaçak göçmeni burada tutmuyoruz direkt gönderiyoruz. Türkiye’de 2021 rakamlarında her 100 Türk vatandaşından 2.1’i asayiş olaylarına karışmış. Her 100 Suriyeli’den 1.3’ü karışmış. Bu oran neredeyse yarı yarıya. Ben fotoğraf çekiniyorum, arkamda bir kadın olsa ve yayınlasam ben bu kadını ‘Röntgenlemiş’ mi oluyorum? Göç gelip batan bir ülke yoktur. Almanya’ya bakarsanız görürsünüz. Siber devriye niye dolaşıyor diye soruyorlar. Sen sahte hesap açarsan Siber devriye niye olmasın. Soros’cuların önünü açacaklar ya. Anayasa mahkemesine aykırı olduğunu söylüyorlar. O zaman biz sokakta da devriye atmayalım o da aykırı” ifadelerine yer verdi.

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