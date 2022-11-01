Bakan Soylu: “Muhtarlarımız kaideli devletin en önemli organlarından birisidir”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde muhtarlarımız sadece ikamet veren, mühür basan, belirli birkaç görevi yapan bir noktada değildir. Tüm meselelerde etkin ve etkili olan, kaideli devletin en önemli organlarından birisi olarak tanımlanmaktadır” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ’İçişleri Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı Arasında Muhtarların Eğitim Faaliyetlerine Dair İşbirliği’ ile ’İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Arasında İş Birliği’ protokolü imza törenine katıldı. YÖK Beyaz Salon’da gerçekleştirilen programa YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İller İdaresi Genel Müdürü Selçuk Aslan, Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk ile çok sayıda davetli de katıldı.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Soylu, 81 ildeki tüm devlet üniversitelerinde 50 bin 376 muhtara 28 başlıkta belirlenen konularda eğitim verileceğini, bu eğitimlerin muhtarların hizmet standartlarını yükseltmeye yarayan eğitimler olduğunu söyledi.

Muhtarlarla ilgili 27 temel adım atıldığına vurgu yapan Bakan Soylu, bu eylemlerden birisinin de Muhtar Akademisi olduğunu ifade etti.

“Muhtarlarımız kaideli devletin en önemli organlarından birisidir”

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde muhtarlık sistemini öyle bir yere oturttu ki, aslında sadece yerel yönetimin bir alt birimi olarak tanımlanması belki tarifi açısından örtüştürülemez duruma geldi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde muhtarlarımız sadece ikamet veren, mühür basan, belirli birkaç görevi yapan bir noktada değildir. Onun yerine toplumsal meseleleri kendi üzerinde gören, örneğin uyuşturucu meselesinden anlaması ve bilmesi gerekir. Kaçak göçle mücadeleden metruk binalara, kadına yönelik şiddetle mücadeleden çocuklarımızın okullaşmasına kadar, tüm meselelerde etkin ve etkili olan, kaideli devletin en önemli organlarından birisi olarak tanımlanmaktadır.”

Bakan Soylu, konuşmasının ardından YÖK Başkanı Özvar ile protokolü imzaladı.

“Spekülasyon yapmanın bir manası yok”

Protokolün imzalanmasının ardından katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra 2022-KPSS sorularının sızdırılmasıyla alakalı YÖK’ün savcılığa gönderdiği ön inceleme raporuyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özvar, şunları kaydetti:

“O süreci gayet iyi biliyorsunuz. Ön inceleme hazırlandı ve savcılığa intikal etti. Hukuk normal işleyişi içerisinde devam ediyor. Bazı basın kuruluşlarında YÖK’ün ‘sorular sızmadı’ diye bir beyanı olduğuna dair haberler var, bunlar doğru değil. Raporu hazırlayanlar, ön incelemede soruların sızması konusunu rapor edip savcılığa sundular. Bunu benim söyleme yetkim yok ama bu durum ön inceleme raporunda var. Burada önemli olan nokta YÖK’ün böyle bir açıklaması ve beyanı olmadı. Mefhumu muhalifinden çıkartılan bir anlam üzerine, spekülasyon yapmanın bir manası yok. Her şey yolunda gidiyor. Soruşturmanın devam ettiği noktada savcılığın işini biz nasıl üstlenelim.”