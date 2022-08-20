Bakan Soylu, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi

Bayburt’ta muhtarlar ve Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Zeytindalı Harekâtında batı bize ambargo koydu. Mühimmat göndermediler. Ruhlarında, gönüllerinde ay-yıldız olan mühendislerimiz devreye girdi. Onlara ihtiyacımız kalmadı” dedi.

Bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere Bayburt’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yenişehir Parkı’nda muhtarlar ve STK temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Programda, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Milletvekili Fetani Battal ve Bayburt Valisi Cüneyt Epcim selamlama konuşması gerçekleştirdi.

İl protokolünün konuşmaların ardından vatandaşlara seslenen Bakan Soylu, Bayburt’ta olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, yoğun ilgiden dolayı herkese teşekkür etti. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Soylu, Türkiye’nin hayallerini gerçekleştirmeye çalışan ve etrafındaki coğrafyanın da Türkiye’yi takip ederek örnek almaya çalıştığı bir ülke haline geldiğini belirtti.

“Yıllarca bizi zayıflatmak için uğraştılar, yıllarca her türlü oyunun içinde yer aldılar”

Türkiye’nin coğrafi yapısı nedeniyle sürekli tehditlerle karşı karşıya olduğunu bildiren Soylu, “Bizim etrafımızdaki coğrafya stratejik bir coğrafyadır, onun için sürekli tehditlerle karşı karşıyayız. Yanımızda İran, Irak, Suriye, Yunanistan var ama bizim en önemli stratejimiz medeniyetimizdir, Müslümanlığımızdır, medeniyet zenginliğimizdir. Bizim bu coğrafyada kurduğumuz kardeşlik bağıdır. Tam da bunu kıskanıyorlar. Geriye dönüp baktığımızda büyük bir anlayışın temsilinin bu coğrafyada ortaya çıktığını gördükleri için diyorlar ki aşağıya bir terör koridoru kuralım sabahtan akşama kadar onla uğraşsınlar, içlerine bir FETÖ fitnesi sokalım bunla uğraşsınlar. DAEŞ diyelim, PKK diyelim bunla uğraşsınlar. Biraz daha şarteli yukarı çekmek istersem, ekonomik olarak saldıralım bunla uğraşsınlar diyorlar. Yıllarca bunu başardılar, yaptılar. Yıllarca bunu yapabilmek için her oyunu yaptılar” diye konuştu.

“Etrafımızdaki coğrafyada ayakta durabilen bir tek ülke var o da Türkiye! Onun da sağını solunu budayabilmek için elinden geleni yapıyorlar”

Türkiye’nin güçlü, ayakta duran bir ülke olduğunu ifade eden Bakan Soylu, Türkiye’nin ayağını kaydırmak isteyen dış güçlerin varlığına dikkat çekerek, “Afganistan’ı, Suriye’yi, bu hale biz mi getirdik. Irak’a demokrasi getireceğim diyenler neredeler? Irak’ı bu hale biz mi getirdik, Yemen’i bu hale biz mi getirdik. Bana etrafımızdaki coğrafyada ayakta durabilen, emin olabilen ve ülkelerin bir şey için müracaat ettiği bir ülke gösterebilir misiniz? Bir tek ülke var o da Türkiye. Onun da sağını, solunu budayabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar ve açık açık yapmaya çalışıyorlar” dedi.

“Batı bize ambargo koydu, mühimmat göndermedi, ne yapacağız derken mühendislerimiz bize yetişti”

Türkiye’nin savunma sanayide büyük bir ivme kazandığının altını çizen Bakan Süleyman Soylu, Türk mühendislerinin başarılı ve yoğun çalışmaları sonucunda batıya kafa tutan bir ülke haline geldiklerini ifade ederek, “Zeytin Dalı Harekâtında bugünkü gibi hatırlıyorum batı bize ambargo koydu, mühimmat göndermedi. Göndermeyince acaba ne yapacağız, ne kadar zamanda bu harekâtı yapacak, orada olacağız diye içimize endişe düştü. Biz öyle bir memleketin evladıyız ki onların bize göndermediği mühimmatı bizim ruhlarında, gönüllerinde ay-yıldız olan mühendislerimiz biz o radara düşmeden bize yetiştirdiler. Biz sizin mühimmatınızı istemiyoruz dedik. Kimse kendi ayakları üzerinde duran bir ülkeyi istemez. Biz sadece PKK ile mücadele etmiyoruz, Batı’nın terörü destekleyen bütün güçleriyle mücadele ediyoruz. Türkiye’de bunların üzerine çöktük ve Allah nasip ederse 2023 yılında 29 Ekim’de tek bir terörist bırakmayacağız. Etrafımızdaki coğrafyada da sadece PKK’yı, PYD’yi hepsini mağlup edeceğiz ve onlara bu milletin, bu memleketin gücünün nasıl olduğunu göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Terörü kafanızı takmayın, kafalarını ezdik ezmeye devam edeceğiz. Nerede bulduysak ezeceğiz”

Sözlerine son verirken terörün bittiğine bir kez daha dikkat çeken Soylu, “Son olarak şunu söyleyeyim, terörü hiç kafanıza takmayın. Kafalarını ezdik, ezmeye devam edeceğiz. Nerede bulduysak ezeceğiz ve bunu hep beraber sağlayacağız, gerçekleştireceğiz, Allah bizi size mahcup etmesin” diyerek Bayburtlularla olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, konuşmasını sonlandırdı.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona ererken Bakan Soylu, İl protokolüyle birlikte Arpalı beldesine hareket etmek üzere Bayburt’tan çıkış yaptı.