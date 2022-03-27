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Bakan Soylu: “Milletimden bir tek kişinin huzurunu bozan olursa hayatı dar ederim”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Esenyurt’ta Karadeniz Dernekler Federasyonu’nun düzenlediği “5. Hamsi ve Horon Festivaline” katıldı. Etkinlikte uyuşturucu, doğal afet ve güvenlik konularına değinerek, “Vallahi yeminim olsun, milletimden bir tek kişinin huzurunu bozan olursa hayatı dar ederim, dar ederim” dedi.

Politika 27.03.2022, 18:28
Bakan Soylu: “Milletimden bir tek kişinin huzurunu bozan olursa hayatı dar ederim”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Esenyurt’ta Karadeniz Dernekler Federasyonu’nun düzenlediği “5. Hamsi ve Horon Festivaline” katıldı. Etkinlikte uyuşturucu, doğal afet ve güvenlik konularına değinerek, “Vallahi yeminim olsun, milletimden bir tek kişinin huzurunu bozan olursa hayatı dar ederim, dar ederim” dedi.

İstanbul Esenyurt’ta Karadeniz Dernekler Federasyonu’nun düzenlediği “5. Hamsi ve Horon Festivali” düzenlendi. Etkinliğe katılan vatandaşlara hamsi ikram edilirken, verilen konserde vatandaşlar horon oynadı. Düzenlen festivalde vatandaşlarla buluşan İçişleri Bakan Süleyman Soylu ise, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını getirdiğini söyleyerek bir dizi açıklamada bulundu.

“Milletimden bir kişinin huzurunu bozan olursa hayatı dar ederim”

Esenyurt hakkında televizyonlarda kötü haberlere rastladığını ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Memleketimizin her karış toprağına karşı hizmet boynumuzun borcudur. Esenyurt hemen hemen belki de İstanbul’un en güzel yeridir. Havasıyla, insanıyla, Trakya’ya açılan boğazıyla en güzel yerlerinden biridir. Ama bazen dönem dönem televizyonlarda seyrediliyor, bazen haberler çıkıyor. Hiç sözü uzatmama gerek yok, bu benim sorumluluğum. Yıllar içinde sizin bildiğiniz, bilmediğiniz çok kereler Esenyurt’a geldik. Esenyurt’un güvenlik sorumluluğu bizim boynumuzun borcudur. Esenyurt’ta uyuşturucu ile mücadele ve o adamların bacaklarını kırmak bizim boynumuzun borcudur. Esenyut İstanbul’da en çok yabancının, göçmenin oturduğu yerdir. Burada usulü, erkanı oturmak boynumuzun borcudur. Yine ifade etmek istiyorum. Sitesinden mahallesine kadar herkesin birbirİne saygı gösterdiği, ama en azından annelerin çocuklarını emin şekilde göndermek boynumun borcudur. Vallahi yeminim olsun, bir tek milletimden bir kişinin huzurunu bozan olursa hayatı dar ederim, dar ederim, dar ederim” dedi.

“Türkiye eski Türkiye değil, o tarihi değiştirdik”

Afet bölgelerinde devletin çok daha etkin bir şekilde görev yaptığını söyleyen Bakan Soylu, “Biz şöyle bir Türkiye’de büyüdük. Siyah beyaz televizyonlarda bir depremi seyrederken, devletin belki en zor zamanlara en son zamanlarda gittiği, vatandaşların siyah beyaz televizyonlara ‘Nerede bu devlet’ diye haykırışlarını ortaya koyduğu o kelimeleri kulaklarımızdan hiçbir zaman ama hiçbir zaman unutmadığımız, en zor zamanlarında kendinden aman beklediği devletin kendine el uzatmasını beklediği ama gecikmesinde de sitemde bulunduğu vatandaşlarımız var. Şimdi öyle değil bilmenizi istiyorum. 21. yüz yılda Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğini yaptığı bu böyle değil. Buna herkes şahittir. O meselenin ilk anında hiçbir şey olmadan devletin bütün yöneticileri, bütün kurumları, yerel yönetimleri, sivil toplum kuruluşlar Allah’a hamd olsun oradadır. Türkiye eski Türkiye değil, o tarihi değiştirdik. Şimdi ‘Nerede bu devlet’ diye bir cümle yok, ‘Allah devlete, millete zeval vermesin’ diye bir cümle var” ifadelerini kullandı.

“Biz bugün kendi göbeğimizi kendimiz kestiğimiz için ayaktayız “

Türkiye’nin kendi gücü ile ayakta kaldığını ifade eden Bakan Soylu, “Bize bu güne kadar itibar ettiniz. Sayın cumhurbaşkanımıza itibar ettiniz. Gün birlik günüdür, gün beraberlik günüdür. Gün bu zorlukların hepsini beraber aşabilmek günüdür. Eğer biz Avrupa’ya veya Amerika’ya güvenseydik, eğer biz NATO’ya güvenmiş olsaydık, eğer biz dünyanın küresel kulüplerine güvenmiş olsaydık bugün Kuzey Irak’tan Afrin’e kadar terör koridorunu kurmuş olurlardı. Biz bugün kendi göbeğimizi kendimiz kestiğimiz için ayaktayız” dedi.

“Biz PKK defterini kapattık”

Türkiye’nin sadece kendi güvenliği değil, çevre coğrafyalarında güvenliğinde etkili olacağını vurgulayan Soylu, “Dün Diyarbakır’daydık. Geçenin saat bir vaktine kadar insanlar huzur içerisinde. Ne terör korkusu var, ne başka bir şey. Dün Van’daydık, orada haykıra haykıra söyledik. Biz PKK defterini kapattık. Onun arkasındakileri de süreceğiz inşallah. Bize itimat edin, bize güvenin. Kıymetli hemşerilerim bu ülke büyük bir ülkedir. Kim bu ülkenin aciziyette olduğunu iddia ederse, kim bizim umutlarımızı kırmaya çalışırsa milletimize de, geçmişimize de haksızlık etmektedir. Bu ülke zengin bir ülkedir, bu ülke güçlü bir ülkedir. Sadece 780 bin kilometre kareye değil, etrafımızdaki coğrafyaya huzur vereceğiz. Daha yapacak çok işimiz var. Dünya duysun, Irak’ta da huzur biz getireceğiz, Suriye’de de huzuru biz getireceğiz, Afganistan’da da huzuru biz getireceğiz. Batının, Amerika’nın, Avrupa’nın o tasallutundan dünyayı kurtaracağız” diye konuştu.

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