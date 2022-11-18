Bakan Soylu: “Mersin ve İstiklal Caddesi saldırılarının yaşanması Türkiye’yi yeniden küresel istikrarsızlık cenderesine çekme denemesidir”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Birdenbire son 2 ayda Mersin’de ve İstiklal Caddesi saldırılarının yaşanması özellikle yüzyılın seçimi yaklaşırken Türkiye’yi yeniden küresel istikrarsızlık cenderesine çekme denemesidir” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifi, 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ve Sayıştay raporlarının görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda bir sunum yaptı. Bakan Soylu yaptığı konuşmada, “ABD, Irak ve Afganistan’a barış ve demokrasi götürecekti. Arkalarında bıraktıkları sadece yıkım, terör, istikrarsızlık, yıllık 9 bin ton afyon üretimi ve uçak tekerlerinden düşen insanlar oldu. Yıllardır uyguladıkları ambargoyla İran’ı izole

ettiler, dünyadan kopardılar. ABD, Çin’le olan hesabını Tayvan üzerinden, Balkanlar’la olan hesabını Yunanistan üzerinden, Ortadoğu ile olan hesabını da PKK/PYD üzerinden kurgulamaktadır” dedi.

Türkiye’nin sürüklenmek istediği ateş çemberinin dışında kaldığını söyleyen Soylu, “Bugün Türkiye, küresel gıda krizini çözüyor, esir takasını sağlıyor, göçü yönetiyor. Dünyanın enerji krizine ümit oluyor. Diplomasi ve itibar dersi veriyor. Bugün Türkiye, dünyadaki Müslüman ve Türk bölgelerinin sığınağı ve yuvası olan, Azerbaycan’dan Libya’ya etki alanı olan, denizlerde doğal kaynak ararken de, teröre karşı sınır ötesi operasyon yaparken de, Kapalı Maraş’ı açarken de, Ayasofya’da namaz kılarken de, yerli otomobilini üretirken de hiç kimseden icazet almayan bir ülkedir. 20. yüzyılda bir hafta sonrasını dahi görmekte zorlanan bu ülke, bugün

Türkiye Yüzyılı vizyonunu tarif edebilen ve heyecanını ortaya koyabilen bir ülkedir” diye konuştu.

“Gabar’da ilk kez petrol çıkarılıyor, ilk kez Tendürek ve Amanoslar teröristlerden tamamen temizlendi”

“Terör son 6 yıldır ilk kez ülke gündeminin alt sıralarına itilmiştir” diyen Bakan Soylu, “İlk kez Cudi Cup Tenis Festivali’ne ev sahipliği yapıyoruz. İlk kez Diyarbakır’da Kültür Yolu Festivali yapıyoruz. Hakkari’de tıp fakültesi kazanan öğrenci sayısı 2016-2017’lerde sıfırken, geçen sene 19’du. İlk kez bu yıl 24’e çıktı. İlk kez 40 adet yatırımcı sadece Diyarbakır’da bir organize sanayi bölgesinde yatırım için hala sıra bekliyor. Pek gündem olmadı ama Gabar’da ilk kez petrol çıkarılıyor. İlk kez Tendürek ve Amanoslar teröristlerden tamamen temizlendi. Karadeniz teröristlerden temizlendi” açıklamasında bulundu.

“Mersin’de ve İstiklal Caddesi saldırılarının yaşanması Türkiye’yi yeniden küresel istikrarsızlık cenderesine çekme denemesidir”

Terörle yoğun bir mücadele halinde olunduğunun altını çizen Soylu, şöyle devam etti:

“Bu mücadeleyi verirken Anayasa’dan, hukuktan, demokrasiden, insan haklarından, kaideli devlet ilkelerinden asla taviz vermedik. Bu mücadeleyi vermek hem de hukuktan ve demokrasiden ayrılmadan vermek kolay bir şey değildir. Sadece son 3 yılda ABD Senatosu’ndan PKK/PYD’ye 2 milyar dolar yardım yapıldı. Tüm bunlar olurken örgüte katılım 30 yıldır ilk kez 3 yıl 100’ün altına düşmüştü. Yine son 3 yılda teslim olanların sayısı katılanların sayısını aştı. 3 Aralık 2016 tarihinde yaşanan Reyna saldırısından sonra yaşanan şehirlerimizde büyük bir terör olayı yaşanmadı. 2015 yılında 2 bin 817 olan terör eylemi sayısı ilk 10 ay itibarıyla yüzde 97 azalışla 97’ye düşmüşken ve bunların da çoğu sınırın karşısından yapılan taciz atışlarıyken, son 6 yılda 2 bin 473, 2021’de 184, 2022’de 157, son 12 ayda 200 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellendi. Birdenbire son 2 ayda Mersin’de ve İstiklal Caddesi saldırılarının yaşanması özellikle yüzyılın seçimi yaklaşırken Türkiye’yi yeniden küresel istikrarsızlık cenderesine çekme denemesidir.”

“Arkasındaki tüm yapıyı deşifre ediyoruz”

İstiklal Caddesi saldırısının PKK’nın sivil katliamlarından birisi olduğunu kaydeden Soylu, “Faillerini bulduk. Şimdi arkasındaki tüm yapıyı deşifre ediyoruz. Elbette içimiz yanıyor. Siz sormasanız bile biz bunlarla her saniye yüzleşiyoruz” dedi.

Bakan Soylu, 2016-2022 yılları arasında teslim olanlardan ifade veren bin 248 örgüt mensubundan 393’ünün ifadelerinde PKK’ya HDP aracılığıyla katıldığını söylediğini de bildirdi.