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Bakan Soylu: (Maske zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin genelge) "Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulu’nun kararlarını bir yazı çerçevesinde iletecek. İlettiği andan itibaren arkadaşlarımızla karşılıklı değerlendirmeler yapıyorlar ve onun akab
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Memur -Sen Akut Ekibinin Tanıtım Lansmanı ve Akreditasyon Töreni programının çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Politika 03.03.2022, 13:00
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Memur -Sen Akut Ekibinin Tanıtım Lansmanı ve Akreditasyon Töreni programının çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı.