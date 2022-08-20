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Bakan Soylu: “Mardin Derik’teki trafik kazasında 10 can kaybımız var”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Mardin Derik’teki trafik kazasında 10 can kaybımız var” dedi.

Politika 20.08.2022, 20:31
Bakan Soylu: “Mardin Derik’teki trafik kazasında 10 can kaybımız var”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Mardin Derik’teki trafik kazasında 10 can kaybımız var” dedi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Mardin Derik’te yaşanan trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 can kaybının olduğunu duyurdu. Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Maalesef bugün trafik kazaları açısından boğazımızın düğümlendiği gün oldu. Mardin Derik’te aynı yerde üst üste 2 tır kazası yaşandı. Tüm ekiplerimiz seferber. İlk belirlemelere göre 10 can kaybımız var. Yaralılarımız hastanelere taşınıyor. Geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin”

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