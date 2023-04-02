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Bakan Soylu, Malatya’da değerlendirme toplantısına katıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi’nde değerlendirme toplantısına katıldı.
Politika 02.04.2023, 17:31
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi’nde değerlendirme toplantısına katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi’nde değerlendirme toplantısına katıldı.
Malatya Valisi Hulusi Şahin’in yanı sıra AK Parti ve MHP milletvekilleri ile kurum müdür ve amirlerinin de katıldığı toplantıda deprem sonrası kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Bakan Soylu daha sonra kentten ayrıldı.