Bakan Soylu, Malatya’da açıklamalarda bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde ağır hasarlı ve acil yıkılacak binalardan kesinlikle eşyaların çıkarılmaması gerektiğini söyleyerek, "Deprem bölgesinde 600 binin üzerinde yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bağımsız konutun enkazlarının kaldırılma süreci var. Bu süreç bile başı başına bundan önceki yaşadıklarımızın kat ve kat üstünde ve önemli bir zaman dilimi alabilecek bir süreçtir. Bunları eş zamanlı bir şekilde gerçekleştireceğiz" dedi.

Depremin yıktığı illerden biri olan Malatya’da Afet Koordinasyon Kurulunda; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımı ile kentteki son durum masaya yatırıldı.

Kentteki idarecilerin ve milletvekillerinin de katıldığı toplantı sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya’da gelinen noktayı masaya yatırarak atılacak adımları görüştüklerini söyledi.

Şu ana kadar deprem bölgesinde 600 binin üzerinde yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bağımsız konutun enkazlarının kaldırılma sürecinin olduğunu belirten Soylu, "Bu süreç bile başı başına bundan önceki yaşadıklarımızın kat ve kat üstünde ve önemli bir zaman dilimi alabilecek bir süreçtir. Bunları eş zamanlı bir şekilde gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşları da hasarlı binalara girmemeleri noktasında uyaran Soylu, "Özellikle ağır hasarlı binalardan ve tüm hasarlı binalardan kaçınılması gerekir. Kaçınılması gerekir derken muhakkak içine girilmemesi gerekiyor, bu birincisi. Bunların içerisinde ev eşyası alınmadan, yanından geçmeden her birinden kaçınılması gerekiyor. Özelikle orta hasarlı binalar içinde söylüyorum. Diğer hasarlı binalarla ilgili kararımız net ve kesindir. Ağır hasarlı binalardan ve acil yıkılacak hasarlı binalardan kesinlikle ev eşyası alınmaması gerekiyor, bu binaların yanında bile geçmekte artçı depremler devam ettiği ve müstakil depremler devam ettiği sürece doğru değildir ve yasaktır. Onun için bunu tekrar deprem bölgesindeki bütün hemşehrilerimize bir kez daha altını çizerek söylemek istiyorum" şeklinde konuştu.

Depremzedelere 5 bin TL kira yardımı yapılacak

Depremde evleri yıkılan ve ağır hasarlı olan depremzedeler için yapılacak kira yardımına ilişkin de konuşan Soylu, ev sahibi olan depremzedelere 5 bin TL kira yardımının yapılacağını söyledi. Daha önce kiracılar için de 2 bin TL olarak belirlenen yardımın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile 3 bin TL’ye çıkarıldığını da ifade eden Soylu, kira desteğinin yanı sıra bu statüdeki depremzedelere ayrıca 15 bin TL taşınma desteği de verileceğini söyledi.

Yaşanan bu depremlerin daha önceki yaşanan depremlere nazaran farklı bir etkisinin olduğunu da ifade eden Soylu, "Bunun için bu depremin kendine ait ortaya koyduğu birtakım kararların da şartları söz konusu. Bunlar şu şekilde. Kiracılara ilk kez bir depremde taşınma parasının yanı sıra kira desteği söz konusu. İkinci olarak da bundan önce kiracılar konteyner kentlerde çok istisnai durumlar olmaması durumunda barınmıyorlardı. Oysa şimdi ev sahibi bir kişinin bir evi varsa ve evi yıkılmışsa konteyner kent istiyorsa burada barınma ihtiyacını karşılayabilecek. Kiracılar içinde benzer bir durum söz konusu, aynı ev sahibi gibi ona da bu hakkı bu süreçte veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçici konteyner kentlerde barınacak depremzedeler içinde öncelikli sıralarının olduğunu anlatan Soylu, şunları söyledi:

"Birincisi ailesini depremde kaybedenler öncelik şartları onların, ikincisi şehit aileleri ve yakınları, üçüncüsü engelliler, yatalak hastalar, özellikle 6 yaşından küçük çocukları olanlar, hamile olanlar kiracı da olsa bizim sosyal yardımlaşma vakfından yardım etmek durumunda kaldığımız vatandaşlarımıza böyle bir öncelik var. Bizim temel mantığımız şudur. Burada çok büyük bir afet oldu ve burada hiç kimseyi dışarıda bırakmayacak, kimine kirasıyla, kimine konteyneriyle, kimine diğer süreciyle destek olabileceğimiz hepsini kuşatabileceğimiz adımları hep berabere atıyoruz değerlendiriyoruz, şartları da ona göre oluşturuyoruz. Bunu bir kez daha kamuoyu ile özellikle deprem bölgesinde bu depremle yüz yüze kalan yakınlarını kaybeden evini kaybeden ve bugün bu bütün şartların her birini yaşayan vatandaşlarımızla bir kez daha paylaşmak istedik."

Malatya’da daha önce de birçok depremle karşı karşıya kaldıklarını ve sonrasında bölgeye geldiklerini belirten Bakan Soylu, "Malatyalı hemşehrilerimiz şunu bilsinler. Burada işimizi tamamlamadan, Malatya’da insanlarımızı huzurlu bir şekilde konutuyla, işiyle, esnafıyla, tarımı ile hep birlikte kamu binaları ile dört dörtlük yapmadan bizim buradan çıkmamız, deprem bölgelerinden çıkmamız mümkün değildir. Bugüne kadar karşı karşıya kaldığımız afet, deprem, sel felaketlerinde her birini yaptık çıktık. Bugünden sonra da inşallah Cenabı Allah yapmayı nasip eder. Cenabı Allah zorumuzu kolaylaştırsın, bu cuma hürmetine direncimizi artırsın, milletimize bizi mahcup etmesin" ifadelerine yer verdi.