Bakan Soylu, maden şehitlerinin ailelerini yalnız bırakmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, maden kazasında hayatını kaybeden işçilerin ailelerini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Taş Kömürü Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerin aileleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Bakan Soylu, kazada hayatını kaybeden Yasin Çelik ve Enes Aydın’ın köylerindeki evlerini ziyaret ederek ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.