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Bakan Soylu: "Madde bağlantılı ölümler 2020 yılında 207’ye kadar geriledi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, madde bağlantılı ölümlerin 2020 yılında daha da azalarak 207’ye kadar gerilediğini açıkladı.

Politika 10.02.2021, 14:23
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Bakan Soylu: "Madde bağlantılı ölümler 2020 yılında 207’ye kadar geriledi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, madde bağlantılı ölümlerin 2020 yılında daha da azalarak 207’ye kadar gerilediğini açıkladı.

Bakan Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) 81 il valisinin video konferans yöntemiyle takip ettiği toplantıya katıldı. Konuşmasında bağımlılıkla mücadelenin önemine değinen Bakan Soylu, "Bu işi güzel bir yere getirdik. Madde bağlantılı ölümleri 941’den önce 657’ye, daha sonra ülkemizin bu konu ile ilgili unsurlarıyla beraber 342’ye, henüz tamamlanmış değil fakat 2020 yılında ise 207 sayısına kadar geriledi. Yaklaşık yüzde 18 ve yüzde 20 arasında. 2019 yılına göre uyuşturucuya bağlı ölümler aşağılarda seyrediyor. Bu bizim için önemli bir veridir. Mücadelemizde esas itibarıyla tüm yönleriyle aslında bir karşılığının olduğu ve doğru bir istikamette gittiğimizin bir işareti olarak değerlendirilmelidir. Fakat bu işe kalıcı darbeyi bu yıl vurmak gerekir. Bir narkolog projesi yapıyoruz. Sahayı anı anına takip ediyor, kullanıcıların tüm analizlerini topyekün bir şekilde çıkarıyoruz. Önümüzde bir harita oluyor. 112 ihbarlarını takip ediyoruz. UYUMA ihbarlarını takip ediyoruz. Bunların hepsi bize bir veri veriyor. En önemlisi ise üniversitelerde, atık su analizi dediğimiz analizlerle birlikte illerimizdeki bu işle ilgili çeyrek dönemlerdeki gelişimleri ve diğer çeyrek dönemlerle bir önceki takiplere bakıp bundan analiz çıkarıyoruz. Akıllı bir şekilde önümüzde ne var bunu takip ediyoruz. İstatistikler oluşturarak en riskli illeri oluşturuyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiklerimizi 2021 yılında en üst dilime ulaştırma konusunda bir gayret ortaya koymalıyız. Valilerimiz bu konuda özellikle rol model olmalılar" şeklinde konuştu.

"Tüm Türkiye’de bağımlılıkla alakalı ulusal bir araştırma yapıyoruz"

Bakan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Metruk bina veri tabanını mutlaka güncelleyerek takip edelim. Bu önemli. Metruk binaların özellikle evlerden sonra uyuşturucunun kullanıldığı alanlar olduğu narkolog araştırmalarımızda çıkıyor. İzlediğimiz bir diğer yöntem daha var. Geçen yıllarda biz yapıyorduk ama şimdi Yeşilay yapıyor. Tüm Türkiye’de bağımlılıkla alakalı ulusal bir araştırma yapıyoruz. Bu da bizim elimizde çok önemli bir veri ve yetkinlik sağlıyor. Metruk binalar ve ıssız yerler takibimizde olsun. Bazı madde türlerinin ağırlığı dönem dönem değişiyor. 2019-2020 arasında skank, kokain, afyon yakalaması azalmış, içeride esrar ve kenevir üretimi, sentetik ecza arttı. Bunların beklentisi içerisindeydik ve bunlara ait tedbirlerimizi tüm kurumlarımızla aldık."

"2021 yılı sonu hedefimiz tüm illerimizin risk azaltma planlarını tamamlamaktır"

Afet gündemine de değinen Soylu, "Konuyla ilgili bütün bilim insanları yıkıcı depremlerin kapıda olduğuna işaret ediyor. Valilerimiz illerindeki deprem hazırlıklarını kontrol etsinler. Bu yılı afet eğitim yılı olarak planladık. Yılbaşından bugüne kadar valilerimize ve bin 106 mülki idari amirlerimize ’Afet Farkındalık Eğitimi’, bin 402 personelimize ’Farkındalık Eğitmen Eğitimi’, 132 bin vatandaşımıza da ’Farkındalık Eğitimi’ verildi. Sosyal medyadaki Afet Eğitim konulu videolarımız 500 bin izlemeye ulaştı. Bu kampanyanın hedefi bu yıl sonunda 51 milyon vatandaşımıza ulaşmaktır. Bir taraftan il risk azaltma planlarını hazırlıyoruz. 2020 sonuna kadar 7 ilin planı tamamlanmıştı. 2021 yılı sonu hedefimiz tüm illerimizin risk azaltma planlarını tamamlamaktır" diye konuştu.

AFAD’dan yeni uygulama

AFAD’ın yeni uygulamasını da duyuran Bakan Soylu, "Arkadaşlarımız iyi bir AFAD uygulaması hazırladı. Dünyada eşi ve benzeri yok. Önümüzdeki hafta uygulamaları bize gösterecekler. Bizim açımızdan fevkalade iyi. Operatörler ile işbirliği içerisinde bunu sağlıyorlar. AFAD uygulamamızı telefonumuza indireceğiz, deprem anında bizi otomatik olarak toplanma alanına götürecek. Enkaz altında kalırsak mesajlaşma sistemi oluşturacak. Enkaz altında konuşmak istersek en yakın cep telefonunu ve en yakın iletişim merkezini santral olarak görecek, onun üzerinden ulaşacak" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, bağımlılık konusunda bir sunum yaptı.
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