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Bakan Soylu Kocaeli’de güvenlik toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli Valiliğini ziyaret ederek güvenlik toplantısına katıldı.

Politika 02.10.2021, 10:42
Bakan Soylu Kocaeli’de güvenlik toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli Valiliğini ziyaret ederek güvenlik toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi ziyarete katılmak için sabah erken saatlerde Kocaeli’ye geldi. İlk olarak Kocaeli Valiliğini ziyaret eden Bakan Soylu, Vali Seddar Yavuz’un makamına konuk oldu. Bakan Soylu daha sonra valilik kampüsünde düzenlenen Kocaeli Güvenlik Toplantısına katıldı. Toplantıya Bakan Soylu’nun yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kocaeli Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı, Sahil Güvenlik Komutanı Tüm. Ahmet Kandir, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kocaeli milletvekilleri ve birim müdürleri katıldı.

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