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Bakan Soylu: “Kim ülkemizin huzurunu kaçırmaya çalışırsa gereğini yerine getirmekten çekinmeyiz”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’de düzeni bozmak isteyenlere izin vermeyeceklerini belirterek, “Kim ülkemizin huzurunu kaçırmaya çalışırsa gereğini yerine getirmekten çekinmeyiz” dedi.

Politika 06.03.2022, 18:31
Bakan Soylu: “Kim ülkemizin huzurunu kaçırmaya çalışırsa gereğini yerine getirmekten çekinmeyiz”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’de düzeni bozmak isteyenlere izin vermeyeceklerini belirterek, “Kim ülkemizin huzurunu kaçırmaya çalışırsa gereğini yerine getirmekten çekinmeyiz” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da gerçekleştirilen “Başkent Trabzon Dernekler Federasyonu 2. Olağanüstü Genel Kurulu”na katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Batılı ülkelerin dünyanın yaşadığı problemlere karşı samimi olmadığını ifade ederek, “Dünyada hiç beklemediğimiz bir savaşın gözümüzün önünde cereyan ettiği ve hemen aşağımızda terör koridoru oluşsun diye her türlü gayreti ortaya koyanların, binlerce tır silah gönderenlerin, terör örgütlerine kendi ülkelerinde ofis kuranların, onların orada bir devlet kurması için elinden geleni yapanların bu savaşa seyirci kaldıklarını ve yeniden insanların kendi yurtlarını terk etmek zorunda bırakıldıkların, sahici ve samimi davranmadıklarını hep beraber yaşıyor, görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Kurdukları dünya düzenini devam ettirebilmek için her türlü anlayışı ve süreci ortaya koyan bir tablo ile karşı karşıyayız”

Türkiye’nin bir çok mesele ile mücadele ettiğini kaydeden Bakan Soylu, “Tabloyu görüyoruz. Tablo net. Dünyayı doğu ve batı olarak ikiye ayırmışlar. Doğuyu sömürülecek bir alan olarak görmüşler. Doğu’nun altı zengin, Batı’nın üstü zengin. Doğu’nun altı fakir, Batı’nın altı fakir. Kurdukları dünya düzenini devam ettirebilmek için her türlü anlayışı ve süreci ortaya koyan bir tablo ile karşı karşıyayız. İstiyorlar ki kimse itiraz etmesin. Bir şeyi ifade etmekte yükümlüyüm; Hemen altımızda iki tane ülke var. Biri Suriye biri Irak. İki ülkeyi de, iki terör örgütüyle otoritesini yok hale getirdiler. Biz, Hollanda’nın, Avusturya’nın sınırında olan ülkeler gibi değiliz. Bir sınırımızda Irak, bir sınırımızda Suriye, bir sınırımızda İran var. PYD var, PKK var, DEAŞ var, yeniden karıştırmak istedikleri Balkanlar var” diye konuştu.

“Kendi göbeğimizi kendimizin nasıl kesebileceğini ortaya koyduk”

Hiçbir ülkeye bağlı kalmadan emin adımlarla ilerlediklerini aktaran Bakan Soylu, “21. Asra böyle başlayan bir dünyanın eğer dediğini yapsaydık bugün bambaşka bir tablo içerisinde olurduk. Oysa Türkiye yeni bir model kurdu. Amerika’ya ve Avrupa’ya teslim olan bir ülke değiliz. Eğer biz o büyük ülkelerin, çatı kuruluşların define itibar etmiş olsaydık bugün bizi hemen yanımızdaki ülkelerle aynı statünün içerisine sokmuş olurlardı. Eğer biz kendi savunma sanayimizi 20’den 80’e çıkarmamış olsaydık, kendi sanayimizin altyapısını oluşturmamış olsaydık, kendi barajlarımızdan elektrik santrallerimize kadar kendi kendimize yetebilmek için bu kadar saldırıların içerisinde ayakta durma gayretini ortaya koymamış olsaydık, eğer Doğu ve Güneydoğu’daki terörü tavsiye etmek için bütün gücümüzle buna abanmasaydık ne yapacaktık? ‘Gel Amerika, gel Avrupa bizi kurtar’ diyecektik. Onlara güvenmedik. Kendi göbeğimizi kendimizin nasıl kesebileceğini ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

“Türkiye bambaşka bir tablo ortaya koydu”

Terörle mücadele konusuna da değinen Bakan Soylu, “Bizim evlatlarımız terör örgütlerine nefes aldırmıyor. Sınırın ötesinde Amerika da Avrupa da desteklese, her şeyi yapsalar da, her türlü mühimmatı, füzeyi gönderseler de şehadeti kendisinin, ailesinin ve ülkesinin en önemli şerefi olarak gören evlatlarımız, adım adım onların o şer cephesini teker teker yok ediyor. Kimse bu devletin ve milletin gücünü sınamasın, yerle yeksan ederiz. Türkiye bambaşka bir tablo ortaya koydu. Özgüven yükseltti” dedi.

“Tedarik zincirinde en ufak bir sıkıntı yaşamadık”

Gıda ürünlerinde stok eksiklikleri olduğuna dair ortaya atılan iddiaların gerçek dışı olduğunu aktaran Bakan Soylu şunları kaydetti: “Tedarik zincirinde en ufak bir sıkıntı yaşamadık. Güya bir gıda üründe eksiklik olacak diye sosyal medyada tahrik ederek, insanları marketlere dökmeye çalışarak Türkiye içerisinde bir şeyi geliştirmek istiyorlar. Tarım Bakanımız açıklama yaptı. ‘Öyle bir eksikliğimiz söz konusu değil’ dedi. Şunu da ben İçişleri Bakanı olarak söylüyorum; kim kamu düzenini bozmaya çalışırsa, kim ülkemizin huzurunu kaçırmaya çalışırsa gereğini yerine getirmekten çekinmeyiz. Sosyal medya üzerinden bir takım siyasi manipülasyonlarla bu milletin ‘şu bitecek, bu bitecek’ diye alışveriş merkezlerine, marketlere gitmesini, oradan hemen onu almasını tahrik edenlere yönelik gereğini yerine getiririz. Türkiye’nin bu konularda her hangi bir eksikliği söz konusu değildir. Arkadaşlarımız da sosyal medyada ve gerçekte bu manipülasyonları yapanlara gerekli tespitleri yapıp gerekli cezaları vermekten imtina etmezler. Kimseye milletimizin ve kamu düzeni bozdurmaya yönelik adımlar attırmayız.”

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