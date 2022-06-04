banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Görevden almalar ve Atamalar Resmi Gazete’de
Görevden almalar ve Atamalar Resmi Gazete’de
Özel Çocuklar mest etti
Özel Çocuklar mest etti
Ukraynalı Energoatom, Moldova’ya elektrik tedarik edecek
Ukraynalı Energoatom, Moldova’ya elektrik tedarik edecek
Net döviz pozisyonu açığı Mart’ta azaldı
Net döviz pozisyonu açığı Mart’ta azaldı

Bakan Soylu: “Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin terörle mücadelesinden ve terör örgütlerine ’Abluka’dan, atılan ’Pençe’lerden rahatsızmış”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Türkiye’nin terör örgütlerine yönelik icra ettiği operasyonlardan rahatsızlık duyduğunu belirterek, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Politika 04.06.2022, 14:23
Bakan Soylu: “Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin terörle mücadelesinden ve terör örgütlerine ’Abluka’dan, atılan ’Pençe’lerden rahatsızmış”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Türkiye’nin terör örgütlerine yönelik icra ettiği operasyonlardan rahatsızlık duyduğunu belirterek, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu’nun paylaşımında, “Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin terörle mücadelesinden ve terör örgütlerine ’Abluka’dan, atılan ’Pençe’lerden rahatsızmış. AB’ye ve büyükelçilerine söz veriyor: Terörle mücadele yasasını değiştirecekmiş. PKK, FETÖ, DHKP-C’nin yolunu açacak. Sana bunları kim söyletiyor?” ifadeleri yer aldı.

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu