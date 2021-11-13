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Bakan Soylu: “Kılıçdaroğlu bize neyin hesabını soracaksın? Şehit ailesine küfür edenlere yüreğin yetiyorsa hesap sor”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bize neyin hesabını soracaksın Kılıçdaroğlu? Sen hesabını birine soracaksan, kime sor biliyor musun? Şehit ailesine küfür edenlere yüreğin yetiyorsa hesap sor” dedi.

Politika 13.11.2021, 20:06
Bakan Soylu: “Kılıçdaroğlu bize neyin hesabını soracaksın? Şehit ailesine küfür edenlere yüreğin yetiyorsa hesap sor”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bize neyin hesabını soracaksın Kılıçdaroğlu? Sen hesabını birine soracaksan, kime sor biliyor musun? Şehit ailesine küfür edenlere yüreğin yetiyorsa hesap sor” dedi.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı toplu açılış töreninde halka seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “O muhteşem Çanakkale Köprüsünü görerek buraya geldik. Hizmetler ile huzurunuzdayız. Allah’a hamdolsun. Ülkemizin izzetiyle, şerefiyle huzurunuzdayız. Allah’ımıza hamdolusun her gün yaptığımız dualarda ‘Allah’ım ne olursun bizi milletimize mahcup etme’ diyerek yaptığımız dualarda size mahcup olmadan huzurunuzdayız” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye’nin 21. yüzyılda parlayan yıldızı olacağını ifade ederek, "20. yüzyılın imzasını Çanakkale atmıştır. Ey Çanakkaleliler, ey Bigalılar. Burada sizin huzurunuzda söylüyorum 21. yüzyılın imzasını Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye Türk Yüzyılı olarak dünya yazacaktır” diye konuştu.

“Şehit ailesine küfür edenlere yüreğin yetiyorsa hesap sor”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenerek, “Birileri de bizi tehdit etmekle meşgul. Neymiş? 2023 yılında sonra bize hesap soracakmış. Kılıçdaroğlu bize neyin hesabını soracaksın? Neyin hesabını. Şimdi biraz önce gördüğümüz ve muhteşem eser olarak, Çanakkale’ye gerdanlık olarak asılan Çanakkale Köprüsü’nün mü hesabını soracaksın? Bize neyin hesabını soracaksın? Dünyanın en büyük havalimanı İstanbul Hava Limanının hesabını mı soracaksın. Kılıçdaroğlu bize neyin hesabını soracaksın? Bu memlekette her gün 30-35 şehit ay yıldızlı tabutlar ile gelirken bugün terör örgütü PKK’yı yurt içinde bitirdiğimizin hesabını mı soracaksın? Bize neyin hesabını soracaksın? Elin İsrail’i elimizi açmış ‘Ne olursun bizim insansız hava araçlarımızı tamir et’ derken bu gün bizim mühendislerimizin ay yıldızlı damgasıyla o insansız hava araçlarının üzerine ‘Bu Türkiye’nin imalatıdır’ dendiğinin hesabını mı soracaksın? Bize neyin hesabını soracaksın? Amerika’da, Avrupa’da salgın döneminde hastanelerde koridorlarda hastanelerin dışında insanlar hastaneye alınmadan teker teker ölümleri beklenirken, o ülkenin yaşlıları ölüme terk edilmişken biz senin itiraz ettiğin ‘Siz bunu yanlış yapıyorsunuz’ dediğin şehir hastanelerini Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığının hesabını mı soracaksın? Bize neyin hesabını soracaksın? Etrafımızdaki coğrafyada ateş çemberi varken, o ateş çemberine Türkiye’yi düşürmeden huzur ile sükun ile birlikte beraberlikle, bu ülkeyi istikametinde götürmenin hesabını mı soracaksın? Bize neyin hesabını soracaksın Kılıçdaroğlu? Sen hesabını birine soracaksan, kime sor biliyor musun? Şehit ailesine küfür edenlere yüreğin yetiyorsa hesap sor. Bize neyin hesabını soracaksın? Eğer yüreğin yetiyorsa, 10 büyükelçi Türkiye’yi tehdit etti. Hukukumuza, adaletimize, içişlerimize karıştı. Gıkın çıkmadı. Gıkın. Çünkü seni kaset ile getirenler, sana eğer onlara gıkın çıkarsa esas hesaba seni çekerler diye korkuyorsun” dedi.

“21. yüzyılın parlayan ülkesi Türkiye olacaktır”

Türkiye’nin dünyada sözü ve hükmü geçen bir ülke olması iddiasında olduklarını ifade eden Soylu, “Bizler iddianın peşindeyiz. Etrafımızdaki coğrafyayı ateş çemberine çevirenlere karşı iddianın peşindeyiz. Yıllardan beri vesayet ile ülkemizi yönetmeye çalışıp ta siz kimsiniz ki bu ülkeyi idare edeceksiniz deyip bize parmak sallayanlara karşı bir iddianın peşindeyiz. Bizim kılık kıyafetimize, bizim inancımıza, bizim değerlerimize karışıp bizi küçük düşürmeye çalışanlara, bize Amerika’dan ve Avrupa’dan parmak sallayanlara karşı bir iddianın, bir idealin peşindeyiz. Biz sadece iddia olmak için bir mücadele yapan bir anlayışın temsilcileri değiliz. Bizim iddiamız farklıdır. Biz, evet bu coğrafyanın bütün değerlerini, bu coğrafyanın bütün zenginliklerini, bu coğrafyanın geride bırakılmış bütün emanetlerini burada Biga meydanında söylüyorum. Dünyaya nakşetmekle mükellefiz. Dünyaya anlatma mükellefiz. Ve dahi ülkemi ve dahi milletimi dünyanın, dünyaya sözü hüküm olarak geçen bir milleti haline getirme iddiasının sahibiyiz. Altını çizerek söylüyorum. Biz buraya çıkarak milletimize namus sözü veriyoruz. Sözümüz namus sözüdür. 21. yüzyılın parlayan ülkesi Türkiye olacaktır” dedi.

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