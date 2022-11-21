Bakan Soylu: (Karkamış’a havan saldırısı) "Maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetti”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat’ın doğusundan Gaziantep’in Karkamış ilçe merkezine yapılan havan saldırısıyla ilgili, "Maalesef ilk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan biri çocuk, biri öğretmen. Yerleşim yerine, mahalleye isabet eden havan sonucunda böyle bir kaybımız söz konusu. Allah rahmet eylesin” dedi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise "3 şehidimiz, 10 yaralımız var. Şehitlerimizden biri sınıf öğretmenimiz Ayşenur Alkan’ı kaybettik" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile birlikte Ankara’daki Polis Müzesi’nde düzenlenen ‘Ailelerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü’ imza törenine katıldı. Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, dün Kilis Öncüpınar Sınır Kapısına yapılan çok namlulu roketatar (ÇNRA) saldırısıyla ilgili, “Dün Kilis’te Öncüpınar Sınır Kapısı’na, özel harekat yerleşkesine ÇNRA atıldı ve isabet eden havanlarla 7’si polis özel harekat, birisi komiser olmak üzere 8 güvenlik mensubumuz yaralanmıştı, onlar tedavilerine devam ediyorlar” açıklamasını yaptı.

"Maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetti”

Gece Gaziantep sınır bölgesine atılan havanlar sonucu herhangi bir isabet alınmadığını belirten Bakan Soylu, bugün Karkamış ilçe merkezine yapılan saldırıyla ilgili şunları söyledi:

“Fakat bugün öğlen üzeri sınır ötesinden bir havan atıldı ve bizim ilk tespit edebildiğimiz kadarıyla 3 havan atışı gerçekleşti. Ardından bunların yerleşim yerine isabet eden oldu, 6 yaralımız vardı ve onlar hastaneye intikal ettirildiler. Maalesef ilk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan biri çocuk, biri öğretmen. Yerleşim yerine, mahalleye isabet eden havan sonucunda böyle bir kaybımız söz konusu. Allah rahmet eylesin. Şu anda yaralılarımız var, onlar da hastanede tedavilerine devam ediyor.”

“Terör örgütüne sınırımızın içinde ve dışında herhangi bir hayat şansı verilmeyecektir”

Yapılan saldırıların karşılıksız kalmayacağını vurgulayan Soylu, “Milletimize şunu söylemek isteriz, dün gerçekleştirilen ve terör örgütünün büyük kayıplar verdiği bu operasyondan sonra buna yönelik gerçekleştirilen saldırıların cevabı da en güçlü şekilde verilecektir ve bu konuda bütün adımlar atılacaktır. Terör örgütüne sınırımızın içinde ve sınırımızın dışında herhangi bir hayat şansı verilmeyecektir. Olay henüz daha yeni. İlk bilgi olarak arz ettim. Sonrasını geniş bir şekilde kamuoyuna paylaşırız. Okul değil, bahçesine bir atış geldi ama ilk aldığımız bilgiler çerçevesinde bir çocuk, bir öğretmen ve bir mahallede ağır yaralı olan vatandaşımız hayatını kaybetmiş oldu” diye konuştu.

“Şehitlerimizden biri, sınıf öğretmenimiz Ayşenur Alkan’ı kaybettik”

Milli Eğitim Bakanı Özer de şunları kaydetti:

"Maalesef roket saldırıları okullarımıza da isabet etti. Nigar Tiryakioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesine isabetli roket saldırısı var. Aynı zamanda top atışlarının oluşturduğu basınçtan dolayı da Kocatepe İlkokulu ve Karkamış Okulunun sınıf camlarında kırıklıklar tespit edildi. 3 şehidimiz, 10 yaralımız var. Şehitlerimizden biri, sınıf öğretmenimiz Ayşenur Alkan’ı kaybettik. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terör saldırıları bu aziz milleti, devletimizin kutlu yürüyüşünü asla durdurmayacaktır. Milletimiz her geçen gün birlik beraberliğini yeniden tazeleyerek, dimdik durarak bu mücadeleyi devam ettirecektir. Terör saldırıları bizi asla yıldırmayacaktır. Ama çok üzüntülüyüz. İstiklal Caddesi’ndeki saldırıda 6 şehidimizin 3’ü eğitim camiasından. Tüm Milli Eğitim camiamıza, aziz milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. İnşallah arkadaşlarımız sorunları orada hızlı bir şekilde çözerek eğitim öğretimin aksamadan devam etmesi için gerekli çalışmaları yapacak."