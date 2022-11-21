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Bakan Soylu: "(Karkamış ilçe merkezine yapılan havan saldırısı hakkında) "Bugün öğlen üzeri sınır ötesinden bir havan atıldı ve bizim ilk tespit edebildiğimiz kadarıyla 3 havan atışı gerçekleşti. 6 yaralımız vardı. Onlar hastaneye intikal ettiri
Bakan Soylu: "(Karkamış ilçe merkezine yapılan havan saldırısı hakkında) "Bugün öğlen üzeri sınır ötesinden bir havan atıldı ve bizim ilk tespit edebildiğimiz kadarıyla 3 havan atışı gerçekleşti. 6 yaralımız vardı. Onlar hastaneye intikal ettirildiler. Maalesef ilk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan biri çocuk, biri öğretmen. Allah rahmet eylesin. Şu anda yaralılarımız var, onlar da hastanede tedavilerine devam ediyor."
Politika 21.11.2022, 12:48
Bakan Soylu: "(Karkamış ilçe merkezine yapılan havan saldırısı hakkında) "Bugün öğlen üzeri sınır ötesinden bir havan atıldı ve bizim ilk tespit edebildiğimiz kadarıyla 3 havan atışı gerçekleşti. 6 yaralımız vardı. Onlar hastaneye intikal ettirildiler. Maalesef ilk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan biri çocuk, biri öğretmen. Allah rahmet eylesin. Şu anda yaralılarımız var, onlar da hastanede tedavilerine devam ediyor."