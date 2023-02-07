Bakan Soylu: "Kahramanmaraş’ta 941 bina tamamen yıkılmıştır"

Kahramanmaraş’ta 941 binanın tamamen yıkıldığını tespit ettiklerini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kahramanmaraş’ta 2 bin profesyonel arama kurtarma birimi, yaklaşık 96 ekip olarak çalışmaktadırlar. 941 binanın yıkıldığını hesap ederseniz, 2 bin ekibin çalıştığını hesap ederseniz zamanla yarıştığımızı aziz milletimize bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

Depremlerin merkezi Kahramanmaraş’ta bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Devletin bütün kuruluşlarıyla, yerel yönetimleriyle seferberlik halinde olduğunu belirten Bakan Soylu, "Elbette hem tüm kurumlarımızın alanlardaki müdahaleleri sağlaması açısından hem de diğer nokta açısından herkes seferber olmuştur. Arama kurtarma konusunda kendi ekiplerimiz dahil sivil toplumda akredite ettiğimiz dahil sahadadır. Sahada olmayan ekip yok. Bulundukları yerlerden deprem alanına gelmeleri, hava koşullarının oluşturduğu aksaklıklar açısından biraz zaman almıştır. Yurt içi ve yurt dışından birçok ekip görevinin başındadır. Kahramanmaraş’ta tespit edebildiğimiz 941 bina tamamen yıkılmıştır. Herkes, bütün arama kurtarma ekiplerimiz enkaz altındaki vatandaşlarımıza onları oradan canlı kurtarabilmek için ellerinden gelen mücadeleyi canhıraş ortaya koymaktadırlar. Beslenme, barınma yani çadır, ardından konteynır, özellikle diğer tüm hizmetler vatandaşlarımıza eksiksiz getirilmek için emek sarf edilmektedir. Bütün arkadaşlarımızla beraber deprem günü sabahı buraya intikal ettik. Koordinasyon merkezi ve sahada tüm arkadaşlarımızla eksiklikleri giderebilmek, enkaz altındaki vatandaşlarımızı çıkarabilmek için ciddi bir mücadele içerisindeyiz. Hepimiz açısından onarıcı bir dile ihtiyaç var. Herkesin ortaya koyduğu yardıma, desteğe ihtiyaç var. Karşı karşıya kalınan olay küçük, büyük, orta da olsa insan hayatının, insanın ihmal ettiği her şeyin mevzubahis olduğu durumdur" dedi.

"2 bin profesyonel arama kurtarma birimi çalışmaktadır"

Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu ana kadar 600 hemşerimizi defnettik. Burada defin işlemlerimizde gerek başsavcılığımız, gerek müftülüğümüz, emniyet müdürlüğümüz, doktorlarımız, sağlık görevlilerimizle eşgüdüm içerisinde sürdürülmektedir. Kimlik belirleme, yakınlarına teşhis ve parmak izleriyle yapılan işlemler hala devam etmektedir. Kahramanmaraş’ta 2 bin profesyonel arama kurtarma birimi, yaklaşık 96 ekip olarak çalışmaktadırlar. 941 binanın yıkıldığını hesap ederseniz, 2 bin ekibin çalıştığını hesap ederseniz zamanla yarıştığımızı aziz milletimize bir kez daha ifade etmek istiyorum. Özellikle ilçeler olarak her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Belki de diğer vilayetlerden farkımız biz aynı zamanda ikinci 7.6 depremin merkeziyiz. Elbistan, Göksun ve özellikle kuzey tarafındaki ilçelerimizde Ekinözü’nde herhangi bir hasar bir iki ev yıkılmanın dışında birinci depremde hasar söz konusu değildi. İkinci depremde doğal olarak uğraşmaya başladık. Ekiplerimizi oraya kaydırmaya başladık. Elbistan’da olumsuz hava şartları var. Biraz daha ağırlık vermeye devam ediyoruz. Şu ana kadar özellikle Kahramanmaraş’a 11 bin çadır sevk ettik. 5 bini aşan kısmı kuruldu. Burada özellikle jandarmamız, polisimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kahraman Mehmetçiğimiz elbirliğiyle arama kurtarmaya destek olabilmek için, diğer sair lojistik hizmetlerine destek olabilmek için birçok hizmet için ciddi bir elbirliği içinde çaba sarf etmektedirler. Türk Silahlı Kuvvetleri bu konuda sevkini devam ettirmektedir. Devletin bütün imkan ve kabiliyetleri hakikaten tarihinde olmadığı kadar üst bir seviyede imkanların, hava koşulların ve karşı karşıya kaldığımız depremde alanın elverdiği ölçüde devam etmektedir" şeklinde konuştu.

"Eksiklikler olabilir, zamanla yarışıyoruz"

Hiçbir vatandaşın yalnız kalmaması için ve bu konuda her an yanında bulunabilmesini temin etmek için şu ana kadar 30 vali, 70’in üzerinde de kaymakam görevlendirildiğine değinen Soylu, "Hepimizi üzen, derin yaralar açan bir afetle karşı karşıyayız. Burada yanlış anlamamayı bilerek söylemek istiyorum, eksiklikler olabilir, zamanla yarışıyoruz. Bazen bir masanın başında 100 kalem işi çözmek zorunda kalıyoruz. Sahada bu işin sıkıntısıyla kalan vatandaşlarımız bizden çok daha büyük bir sorun yaşıyor. Burada provokatif dilden uzak durmak gerekir, onarıcı dil kullanmak gerekir. Enerji konusunda 1,5 gün büyük zorluklar çektik. Hastanelerimize kısmi olarak enerji verilebiliyor. Yakıt ihtiyaçlarını karşılayabilmeye çalıştık. Doğal gaz konusunda problemimiz devam ediyor. Ekmek ve birtakım üretimlerimizi etkiliyor. Şu anda dışarıdan gelen ve buranın da yerel imkanlarıyla toplam tüm Kahramanmaraş çevresinde 75 bin öğün yemek çıkarmayı gerçekleştirebildik" diye konuştu.

"Önümüzde çok kıymetli bir 48 saat var"

Depremin yaygınlığının sadece 10 ilde olması olmadığına dikkat çeken Soylu, "Yıkılan binaların sayısının fazla olması, iki depremin üst üste gelmesi bu mücadelede vatandaşımızı yalnız bırakmamak için çaba sarf ediyoruz. Bütün arkadaşlarımızla sahadayız. İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, bazı yerlerde yağma haberleri söz konusu. Bir iki münferit küçük olay var. Türkiye’de böyle bir şey söz konusu değildir. Bütün bunları büyütmek, yani bir yönetilememezlik duygusu ortaya koymak bize karşı değil vatandaşımıza karşı yapılabilecek önemli bir yanlıştır. Burada hem desteğe ihtiyacımız var. Hangi belediye, kuruluş olursa olsun siyasal düşüncesine bakmadan AFAD koordinasyonuyla her şeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Hiçbir afette milletimize mahcup olmadık. Afet planlanabilen bir şey değildir. Çok büyük bir afetle karşı karşıya kaldık. Vatandaşımızın sıkıntısını ortadan kaldırabilmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Ama zamanla yarışıyoruz. Onun için burada vatandaşımızın ve bizim güçlü bir desteğe ihtiyacımız var. Şimdi stoklar biterse başka tablo ile karşı karşıya kalırız. Bu bölgelere herhangi bir sebeple yardımın dışında, lojistik desteğin dışında önümüzde çok kıymetli bir 48 saat var. Bu bölgeye özel araçlar, ticaret için araçlar, gıda ve depremin ihtiyaç malzemelerini taşıyan araçlar hariç. Havalimanımız daha yeni açıldı. Bütün bunlara rağmen şu anda sahanın her yerine yayılmış, muhakkak eksik kaldığımız yerler vardır. Buna ihtiyaç var. AFAD bunu koordine etmeye mahirdir. AFAD bütün kurumlarımızla bunu koordine ediyor. Karayollarından DSİ’ye kadar koordine ediyor. Biz bu koordinasyonu sağlayabilecek anlayışı gerçekleştirirse bu yardımı yapanlar hem yeri ve zamanında ulaşan hem de tam esas yerine ulaşabilecek bir anlayışı gösterdik, göstermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Azerbaycan’a ayrıca teşekkür etmek istiyorum"

Soylu, "Azerbaycan’a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Orman yangınları dahil olmak üzere her afette sağ olsunlar kardeş Azerbaycan’ın ortaya koymuş olduğu destek milletimiz nezdinde büyük karşılık bulmaktadır. İlk gelen ülke Azerbaycan oldu, sahaya indi. Şu anda da çok önemli mevkide arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor, hem de milletimizin gönlünde hizmetleriyle beraber büyük sıcaklık sağlıyor" diyerek sözlerini tamamladı.