Bakan Soylu, Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi 2022 Yılı Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “ Son güncel verilerle 2022 yılında yaşanan kadın cinayeti sayısı 260 olarak kaydedildi ve 2014’ten günümüze kadar geçen süreçte en düşük seviyede olduğu belirlendi” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi 2022 Yılı Toplantısı’na katıldı. Bakan soylu, Ankara’da düzenlenen toplantıda, kadına şiddete karşı mücadelede alınan önlemleri açıklayarak, 2022 yılına ait kadına yönelik işlenen suçların verilerini de paylaştı.

Kadına şiddet olaylarında, şiddetin oluşma sahasında çalışmalar yaptıklarını bildiren Soylu, bu alanda şiddetin oluşmasının önlenmesi ve oluştuğu anda da zarara dönüşmesinin engellenmesini hedeflediklerini belirterek, “ Son güncel verilerle 2022 yılında yaşanan kadın cinayeti sayısı 260 olarak kaydedildi ve 2014’ten günümüze kadar geçen süreçte en düşük seviyede olduğu belirlendi. Bu azalışı, nüfusumuzun yaklaşık yüzde 9,4 artmışken elde ettik” diye konuştu.

“3 milyonu aşkın kadın Kades uygulamasını indirmiş durumda”

Bakan Soylu, kadına şiddeti sadece cinayet anlamında değil, tüm evreleriyle sıfırlamak istediklerini ve bu doğrultuda bu evreleri daha iyi takip edebilmek için kadınların ihbar ve bildirim yollarını arttırmaya gittiklerini ifade ederek, “Kades bu anlamda olay bildiriminde lokomotif görevi gördü. Şu anda 3 milyonu aşkın kadın bu uygulamayı indirmiş durumdadır. Bu yılki hedefimiz 5 milyondu. Geçen sene 3 milyon gibi bir hedef yakaladık ve bu yıl artı 2 milyon hedef koyduk ve inşallah yılbaşı gelmeden de bu hedefi yakalamış olacağız. Kades sayesinde aldığımız ve tamamına gidilen aldığımız ihbar sayısı da 583 bindir” açıklamasında bulundu.

“2016’da 162 bin aile içi şiddet olayı bildiriliyordu şu anda bu sayı 253 bin seviyesinde”

Emniyet ve jandarma bünyesinde aile içi ve kadına şiddete yönelik birimlerimizi il düzeyinden ilçe düzeyine yaydıklarını belirten Soylu, “2016’da 162 bin aile içi şiddet olayı bildiriliyordu. Elbette buradaki sayılar bu bildirim kanalları arttıkça buradaki sayılar da artış gösterdi. Özellikle 2021 yılında 270 bine çıktı, şu anda ise 253 bin seviyesinde. Yani bu bildirim kanallarının arttırılmasında ciddi bir fayda olduğunu bildirmek isterim" ifadelerini kullandı.

(KML-