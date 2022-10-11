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Bakan Soylu: "(Kadıköy’deki patlama) Yaptığımız bütün çalışmalarda bir terör bağlantısı göremedik. Soruşturma başsavcılık tarafından yürütülüyor. Dün gece itibarıyla konuyla ilgili 30 kişinin ifadesi alındı.”
Bakan Soylu: "(Kadıköy’deki patlama) Yaptığımız bütün çalışmalarda bir terör bağlantısı göremedik. Soruşturma başsavcılık tarafından yürütülüyor. Dün gece itibarıyla konuyla ilgili 30 kişinin ifadesi alındı.”
Politika 11.10.2022, 10:18
Bakan Soylu: "(Kadıköy’deki patlama) Yaptığımız bütün çalışmalarda bir terör bağlantısı göremedik. Soruşturma başsavcılık tarafından yürütülüyor. Dün gece itibarıyla konuyla ilgili 30 kişinin ifadesi alındı.”