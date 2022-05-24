Bakan Soylu: “Jandarma Özel Harekat biri yeşil, biri gri kategoride 2 teröristin hesabını keserek Hatay’dan Adıyaman’a temizliği tamamladı”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Başkomutanım, tekmil veriyorum. Amanoslar temiz. Bugün, Amanos Dağları’nda Kahraman Jandarma Özel Harekat, biri yeşil, biri gri kategoride 2 teröristin hesabını keserek Hatay’dan Adıyaman’a temizliği tamamladı. Kahraman Şehitlerimiz; kanınız yerde kalmadı, kalmayacak” ifadelerini kullandı.