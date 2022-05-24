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Rus parlamentosunun alt kanadı, Rusya’daki yabancı haber kuruluşlarının kapatılmasına izin veren yasayı onayladı
ABD’nin Texas eyaletinde ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 14 çocuk ve 1 öğretmen hayatını kaybetti.
ABD’nin Texas eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocuklarından bulunduğu 13 kişi de yaralandı.
Bakan Soylu: “Jandarma Özel Harekat biri yeşil, biri gri kategoride 2 teröristin hesabını keserek Hatay’dan Adıyaman’a temizliği tamamladı”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Jandarma Özel Harekat, biri yeşil, biri gri kategoride 2 teröristin hesabını keserek Hatay’dan Adıyaman’a temizliği tamamladı” dedi.
Politika 24.05.2022, 20:13 24.05.2022, 23:33
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Başkomutanım, tekmil veriyorum. Amanoslar temiz. Bugün, Amanos Dağları’nda Kahraman Jandarma Özel Harekat, biri yeşil, biri gri kategoride 2 teröristin hesabını keserek Hatay’dan Adıyaman’a temizliği tamamladı. Kahraman Şehitlerimiz; kanınız yerde kalmadı, kalmayacak” ifadelerini kullandı.