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Bakan Soylu: “İstanbul’un huzuru Moskova’dan başlar”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İstanbul’un huzuru Moskova’dan başlar. 21’inci yüzyılın paradigması budur. Moskova’nın huzuru Berlin’den, Bağdat’tan, Şam’dan başlar. Berlin’in huzuru Tahran’dan başlar. Eğer 21’inci yüzyıl kendi güvenlik meselesini böyle okuyamazsa bugün karşı karşıya kaldığımız gibi Batı’nın acizliği ile karşı karşıya kalırız” dedi.

Politika 15.12.2021, 14:24
Bakan Soylu: “İstanbul’un huzuru Moskova’dan başlar”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İstanbul’un huzuru Moskova’dan başlar. 21’inci yüzyılın paradigması budur. Moskova’nın huzuru Berlin’den, Bağdat’tan, Şam’dan başlar. Berlin’in huzuru Tahran’dan başlar. Eğer 21’inci yüzyıl kendi güvenlik meselesini böyle okuyamazsa bugün karşı karşıya kaldığımız gibi Batı’nın acizliği ile karşı karşıya kalırız” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye Belediye Başkanları Birliği Genel Kuruluna katıldı. Burada yaptığı konuşmada şu anda sınırlarda yaklaşık 2 milyon insanın bulunduğunu söyleyen Bakan Soylu, “Her gün 4 bin, 5 bin kişi Afganistan sınırından İran sınırını zorluyor. Nasıl bir coğrafyada olduğumuzu anlatabilmek, bir fotoğraf ortaya koyabilmek için söylüyorum. Biz hemen sınırımızın altındaki 3.9 milyon İdlib’de canını kurtarmak için çadırlara sığınan insanlara el uzatan bir milletiz. Yaklaşık 50 bin briket ev yapıldı orada. Şu anda 65 bin ev tamamlanmak üzere. Azez ve Cerablus o bölgenin en büyük ticaret merkezidir. Şu anda 2 bine yakın sanayi sitesi yapıldı. Biz Batı’nın sömürgeci model tarzını ortaya koyan bir millet değiliz, büyük bir medeniyetin evlatlarıyız. Bunu hep birlikte yapıyoruz. Orada yapılan 2 bin sanayi sitesi, oradaki huzurla birlikte yapıldı” diye konuştu.

“Türkiye ne yaptığını biliyor, ne adım attığını da biliyor” diyen Bakan Soylu, “Hem etrafındaki coğrafyayı elinde tutabilen bir anlayışı ortaya koyan bir Türkiye tablosu var, kendisine bırakılan medeniyet mirasına sırtını dönmeyen bir Türkiye tablosu var, hem de bizden daha zenginlere sorumluluk nasıl yerine getirilir söyleyen bir Türkiye var. Bu bir sınavdır ve biz bu sınavdan geçiyoruz. Şu tespiti de yapmak istiyorum. Bunların hiçbirinin sorumlusu biz değiliz. Rakka’daki DEAŞ’lılara ne oldu? PKK’yı, PYD’yi oraya gönderdikleri zaman Rakka’daki DEAŞ’lıları nereye götürdüler? Bir tek kurşun atılmadı. O DEAŞ’lılar oradan kalktılar Afganistan’ın bir bölgesine gönderildiler. Kimse ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin tesadüfi bir iş olduğunu düşünmesin” açıklamasında bulundu.

“İstanbul’un huzuru Moskova’dan başlar”

Hükümetin ve yerel yönetimin birbirinden bağımsız olmadığını vurgulayan Bakan Soylu, şunları kaydetti:

“Her birinin birbiriyle ilişkisi en yüksek seviyededir ve devam etmektedir. Bu bizim etrafımızdaki coğrafyadan da bağımsız değildir. Bir güvenlik toplantısında söylediğimi burada da söylemek isterim. İstanbul’un huzuru Moskova’dan başlar. 21’inci yüzyılın paradigması budur. Moskova’nın huzuru Berlin’den, Bağdat’tan, Şam’dan başlar. Berlin’in huzuru Tahran’dan başlar. Eğer 21’inci yüzyıl kendi güvenlik meselesini böyle okuyamazsa bugün karşı karşıya kaldığımız gibi Batı’nın acizliği ile karşı karşıya kalırız. Temel problem budur. Dünyada küresel problemler var ama hiçbir küresel çatı örgüt bu problemlere herhangi bir rehberlik yapabilme kabiliyetine, iradesine veya kapasitesine sahip değildir. Ülkeleri kendi yerel çözümleriyle karşı karşıya bırakmışlardır. Dünya Sağlık Örgütü dahil ortak bir rehberlik sunamamıştır.”

Türkiye’deki göç problemini Türkiye ile Yunanistan sınırı arasına sıkıştırmak veya Türkiye ile İran arasına sıkıştırmanın acizlik olduğunu kaydeden Bakan Soylu, “Batı bugün bu meseleden kurtulmak için bunu yapmaktadır. Hiçbir çözüm önerisi söz konusu değildir. Göç meselesi Afganistan’da, Suriye’de, Pakistan’da çözülür” değerlendirmesinde bulundu.

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