Bakan Soylu: “İran sınırından Türkiye’ye sızan biri İranlı 2 terörist etkisiz hale getirildi”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İran sınırından Türkiye’ye sızan biri İranlı 2 terörist etkisiz hale getirildi” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İran sınırından Türkiye’ye sızan biri İranlı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Paylaşımında, “İran sınırından Türkiye’ye sızan biri İranlı 2 terörist Van Özalp Damlacık kırsalında Eren Abluka-22 Operasyonunda kahraman Jandarmamızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Teröristlere tekrar söylüyoruz. Teslim olun. Yoksa bu topraklar sizin için ölümdür” ifadelerine yer verdi.