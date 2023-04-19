Bakan Soylu: "Irak’tan Suriye’ye kadar, Yemen’den Afganistan’a kadar bu coğrafyada huzuru da biz getireceğiz, barışı da biz getireceğiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçelievler Belediyesinin düzenlemiş olduğu sahur programına katıldı. Sahur sonrası konuşma yapan Bakan Soylu, “Amerika’nın taciz ettiği, hayatları ortadan kaldırdığı, Irak’tan Suriye’ye kadar, Yemen’den Afganistan’a kadar bu coğrafyada huzuru da biz getireceğiz, barışı da biz getireceğiz, kardeşliği de biz getireceğiz. 14 Mayıs bu anlattıklarımın tercümesidir” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçelievler Belediyesinin düzenlemiş olduğu sahur programına katıldı. Programa Süleyman Soylu’nun yanı sıra, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Fatih Tuna’da katıldı.

Konuşmasına davetlileri selamlayıp devam eden Bakan Soylu, 15 Temmuz’da yaşadığı olayı, “Biz 15 Temmuz’da bakanlıktan önce başbakanlığa ardından orada başbakanlıkta toplanıp haydi bakalım İsmail Ağabey ile birlikte meclisi açmaya gittik. Bir anahtar arıyoruz meclisin salonunu açacak. Bir anahtar getirdiler. Anahtar açmadı. Zaman kaybetmek istemiyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanımızın Muğla’da olduğunu öğrendik. Bizim bir an önce her şeyi ve herkesi harekete geçirmemiz lazımdı. Sonra İsmail Ağabey, dedim ben buna omuz atayım ve ben bu kapıyı açayım dedim. Kapıya omuz attım. Kapı açılacak gibi oldu sonra aklıma geldi. Sonra derler ki bunlar meclisin kapısını da kırarak girdiler. Sonra tekrar bağırdım çağırdım bir anahtar daha geldi. Salonun arka kapısının anahtarı. Toplantı odasının anahtarını uydurup içeri girdik” şeklinde anlattı.

Konuşmasına devam eden Soylu, “Bu zamana kadar yapılan 6-8 seçim olaylarını başaramadılar. 17-25 Aralık darbesini başaramadılar. 15 Temmuz’u başaramadılar. Dolar operasyonlarını, döviz operasyonlarını başaramadılar ve Allah’ın izniyle 14 Mayıs’ta bu ülkenin yakasından tamamen düşüp bu milletin tokadıyla gerçek liderlerini bulacaklar demokrasiyle beraber” dedi.

Muhalefet hakkında konuşan Bakan Soylu, “Bana kızıyorlar. Ben bunlara Amerika’nın çocukları demişim de ağırlarına gitmiş, bana kızıyorlar. İşin kolayı var. Amerika’nın çocuğu olmayın bu milletin çocuğu olun bir kere de. Bu milletin çocuğu olmak için PKK ile işbirliği yapmayacaksın. Bu milletin çocuğu olmak için bu milletin değerlerine sahip çıkıp LGBT gibi sapkın anlayışlarla aile yapımızı ortadan kaldırabilmek için çaba sarf etmeyeceksin. Bu milletin çocuğu olmak için elin büyükelçisinin masasına gidip onun talimatlarını alıp, onun üzerine siyaset bina etmeyeceksiniz. Bu milletin çocuğu olmak için ömrünüzde bir kere 28 Şubat’ta yaptığınız gibi millet düşmanı olmayacaksınız. 15 Temmuz’da yaptığınız gibi millet düşmanı olmayacaksınız” şeklinde ifadelerde bulundu.

14 Mayıs’ın önemini anlatan Bakan Soylu, “14 Mayıs’ta sadece ana muhalefeti ve diğer muhalefetlerin ağzı kapanmayacak. Allah’ın izniyle Amerika’nın da Avrupa’nın da, bütün kötülüklerin de ağzı kapanacak. 14 Mayıs’tan sonra Türkiye Yüzyılına beraber güvenli muazzamının emanetine sahip çıkacaklar. AK Parti, 2002itibariyle ve bugün Cumhur ittifakı, bugün itibarıyla ortaya koyduğu irade, haksızlıklara karşı mücadelenin tercümesidir. Mazlumların ve mağdurların sahibidir” dedi.

Başörtüsü konusuna da değinen Soylu, “Başörtüsü var diye sadece inancıyla beraber başörtüsü var diye ötekileştirenleri hep beraber gördük. Çok acılar yaşandı. Parmak salladılar bize Amerika’dan, Avrupa’dan sevdiğimiz adamlar itibarsız hale getirmeye çalıştılar. Gece yüzde 8 birim faizlerle bu ülkenin kasasını soymaya çalıştılar. Yıllarca çok şey yaşadı bu millet. Bir tek şeyi yapmak istiyoruz biz. Bizim yaşadıklarımızı, bizden önce bizim büyüklerimizin yaşadıklarını bir daha bizden sonraki nesiller yaşamasın istiyoruz. Bir daha onlarla karşılaşmasın istiyoruz” şeklinde konuştu.

Bulunduğumuz coğrafyadaki güvenliği ele alan Soylu, “Amerika’nın taciz ettiği, hayatları ortadan kaldırdığı, Irak’tan Suriye’ye kadar, Yemen’den Afganistan’a kadar bu coğrafyada huzuru da biz getireceğiz, barışı da biz getireceğiz, kardeşliği de biz getireceğiz. 14 Mayıs bu anlattıklarımın tercümesidir” dedi.

Son sözlerini ifade eden Bakan Soylu, “Afetzedeleri, depremzedeleri yalnız bırakamayız. Onları bu iş bilmeyen, bu duyguları yaşayamayan. Bunları anlayamayan bu beceriksizlerin eline bırakamayız. İş bilmeyenlerin eline bırakamayız. Allah korusun. Allah muhafaza etsin. Onun için çok çalışmalıyız. Çok gayret etmeliyiz. Çok mücadele etmeliyiz ve hem dualarımızla hem fiili hem de kalbi dualarımızla beraber hep birlikte Türkiye’nin yolculuğunun önünü hep birlikte açmalıyız. Allah sizden razı olsun güzel bir gece yaşattınız. Allah birinizi bin etsin inşallah. Hepinize hürmetlerimi, saygılarımı ifade ediyorum. Hiç merak etmeyin o gece var ya Allah izin verecek inşallah Tayyip Erdoğan, o balkon konuşmasına çıkarken Avrupalı liderler sıraya girecek. Diyecekler ki, Tayyip reisimize bağlayabilir misiniz? Allah’a emanet olun. Hayırlı geceler diliyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Program sonrası Bakan Soylu, vatandaşlarla fotoğraf çekilirken, bir vatandaşın kendisine tespih hediye ettiği görüldü.