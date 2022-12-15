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Bakan Soylu: "(İmamoğluna verilen ceza) Buna Bizans oyunu deriz, bizi basamak olarak kullanarak siyasallaştırmaya çalışan, elde edeceği pozisyonlar için ortaya çıkarılmış bir süreçtir."
Bakan Soylu: "(İmamoğluna verilen ceza) Buna Bizans oyunu deriz, bizi basamak olarak kullanarak siyasallaştırmaya çalışan, elde edeceği pozisyonlar için ortaya çıkarılmış bir süreçtir."
Politika 15.12.2022, 17:57
Bakan Soylu: "(İmamoğluna verilen ceza) Buna Bizans oyunu deriz, bizi basamak olarak kullanarak siyasallaştırmaya çalışan, elde edeceği pozisyonlar için ortaya çıkarılmış bir süreçtir."