banner596

Son Dakika

Bakan Soylu: "(İmamoğluna verilen ceza) Buna Bizans oyunu deriz, bizi basamak olarak kullanarak siyasallaştırmaya çalışan, elde edeceği pozisyonlar için ortaya çıkarılmış bir süreçtir."

Bakan Soylu: "(İmamoğluna verilen ceza) Buna Bizans oyunu deriz, bizi basamak olarak kullanarak siyasallaştırmaya çalışan, elde edeceği pozisyonlar için ortaya çıkarılmış bir süreçtir."

Politika 15.12.2022, 17:57
Bakan Soylu: "(İmamoğluna verilen ceza) Buna Bizans oyunu deriz, bizi basamak olarak kullanarak siyasallaştırmaya çalışan, elde edeceği pozisyonlar için ortaya çıkarılmış bir süreçtir."

Bakan Soylu: "(İmamoğluna verilen ceza) Buna Bizans oyunu deriz, bizi basamak olarak kullanarak siyasallaştırmaya çalışan, elde edeceği pozisyonlar için ortaya çıkarılmış bir süreçtir."

Yorumlar (0)