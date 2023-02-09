Bakan Soylu, ikinci depremin merkez üssü Elbistan’da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ikinci depremin merkez üssü olan Elbistan’da incelemelerde bulundu.

Bakan Süleyman Soylu, AK Parti milletvekilleri Mahir Ünal ve Fatma Betül Sayan Kaya ile beraber 7.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesini ziyaret etti. Burada Fatih İlkokulu’nda oluşturulan koordinasyon merkezini ziyaret eden Soylu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Soylu daha sonra Kahramanmaraş’a gitmek üzere ilçeden ayrıldı.