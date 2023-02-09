Son Dakika
AFAD: “Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı toplam 160 hava aracı ile bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur. Toplam bin 143 sorti yapılmıştır."
AFAD: “Afet bölgelerine 31 vali, 70’in üzerinde kaymakam, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir”
AFAD: “Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 12.241 araç sevk edilmiştir”
AFAD: “AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Gönüllüler, Yerel Güvenlik ve Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 120 bin 344’dür”
Bakan Soylu, ikinci depremin merkez üssü Elbistan’da
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ikinci depremin merkez üssü olan Elbistan’da incelemelerde bulundu.
Politika 09.02.2023, 21:19
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ikinci depremin merkez üssü olan Elbistan’da incelemelerde bulundu.
Bakan Süleyman Soylu, AK Parti milletvekilleri Mahir Ünal ve Fatma Betül Sayan Kaya ile beraber 7.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesini ziyaret etti. Burada Fatih İlkokulu’nda oluşturulan koordinasyon merkezini ziyaret eden Soylu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Soylu daha sonra Kahramanmaraş’a gitmek üzere ilçeden ayrıldı.