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Bakan Soylu, "İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi" kapanış toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marriott Otel’de düzenlenen "İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi" kapanış toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Politika 09.12.2021, 16:32
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marriott Otel’de düzenlenen "İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi" kapanış toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.