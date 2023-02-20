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Bakan Soylu Hatay’a gitti
Kahramanmaraş’ta bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay’da meydana gelen iki deprem sonrası helikopterle Hatay’a geçti.
Politika 20.02.2023, 22:26
Kahramanmaraş’ta bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay’da meydana gelen iki deprem sonrası helikopterle Hatay’a geçti.
Saat 20.04’de Hatay’ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde, saat 20.07’de ise Samandağ ilçesinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremler sonrası Bakan Soylu, Kahramanmaraş’tan helikopterle Hatay’a geçti. Bakan Soylu, burada incelemelere katılıyor.